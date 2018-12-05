Число жертв терактов в мире в 2017 году сократилось
В 2017 году количество погибших от рук террористов в Европе снизилось фактически вдвое - со 168 в 2016 году до 81, отмечают в Институте экономики и мира.
В 2017 году количество погибших от рук террористов в Европе снизилось фактически вдвое - со 168 в 2016 году до 81, отмечают в Институте экономики и мира.
Число жертв террористических атак в мире в 2017 году существенно сократилось. Об этом свидетельствует "Глобальный индекс терроризма", опубликованный Институтом экономики и мира (IEP) в Лондоне в среду, 5 декабря. Этот показатель снизился на 27 процентов по сравнению с данными за 2016 год.
Ситуация с безопасностью особенно улучшилась в Ираке и Сирии на фоне постепенного вытеснения оттуда экстремистской организации "Исламское государство" (ИГ), констатируют эксперты.
В Европе число погибших уменьшилось со 168 в 2016 году до 81 годом позднее. Наиболее заметной эта тенденция оказалась в Германии, Франции и Бельгии.
Как отметил австралийский филантроп, основатель IEP Стивен Киллелеа подвижки связаны, в частности, с тем, что в среде джихадистов ИГ постепенно утрачивает свою привлекательность. Кроме того, правоохранительные органы усовершенствовали техники наблюдения за предполагаемыми исламистами.
Вместе с тем специалисты предупредили об усилении угрозы со стороны правых экстремистов в странах Северной Америки и Западной Европы.
Как ранее отмечал занимавший на тот момент пост министра внутренних дел Германии Томас де Мезьер (Thomas de Maizière), последняя по времени "крупная скоординированная акция с использованием взрывчатки была организована" в Европе в марте 2016 года. При этом он имел в виду взрывы в аэропорту и метро Брюсселя, в результате которых погибли более 30 человек.
Все более поздние атаки, по его словам, были ужасны для жертв, однако примитивны по способу проведения — с помощью ножа или автомобиля.
Специалисты исходят из того, что террористы, не имея возможности координировать планы, в дальнейшем будут действовать в одиночку и использовать простые средства.
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