Число жертв терактов в мире в 2017 году сократилось

Число жертв террористических атак в мире в 2017 году существенно сократилось. Об этом свидетельствует "Глобальный индекс терроризма", опубликованный Институтом экономики и мира (IEP) в Лондоне в среду, 5 декабря. Этот показатель снизился на 27 процентов по сравнению с данными за 2016 год.

Ситуация с безопасностью особенно улучшилась в Ираке и Сирии на фоне постепенного вытеснения оттуда экстремистской организации "Исламское государство" (ИГ), констатируют эксперты.

Угроза правых экстремистов в Европе растет

В Европе число погибших уменьшилось со 168 в 2016 году до 81 годом позднее. Наиболее заметной эта тенденция оказалась в Германии, Франции и Бельгии.

Как отметил австралийский филантроп, основатель IEP Стивен Киллелеа подвижки связаны, в частности, с тем, что в среде джихадистов ИГ постепенно утрачивает свою привлекательность. Кроме того, правоохранительные органы усовершенствовали техники наблюдения за предполагаемыми исламистами.