12.08.2017, 10:40

Число жертв столкновения поездов в Египте возросло до 49 человек


Gazeta.ru
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Egiptus
фото иллюстративноеFoto: Xinhua, Xinhua/Sipa USA

Число погибших в результате столкновения поездов в пригороде египетской Александрии возросло до 49 человек. Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на агентство ”Синьхуа”.

Губернатор Александрии Мухаммед Султан ранее заявил, что в столкновении пассажирских поездов виноват один из машинистов.

В настоящий момент прокуратура проводит расследование по факту аварии.

Ранее сообщалось о 36 погибших и 123 пострадавших.

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