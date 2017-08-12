Число жертв столкновения поездов в Египте возросло до 49 человек

Число погибших в результате столкновения поездов в пригороде египетской Александрии возросло до 49 человек. Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на агентство ”Синьхуа”.
Губернатор Александрии Мухаммед Султан ранее заявил, что в столкновении пассажирских поездов виноват один из машинистов.
В настоящий момент прокуратура проводит расследование по факту аварии.
Ранее сообщалось о 36 погибших и 123 пострадавших.
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