05.10.2018, 09:45

Число жертв стихии в Индонезии превысило 1550 человек


Deutsche Welle
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PaluFoto: Tatan Syuflana, AP

Разрушения не позволяют доставлять гуманитарную помощь всем пострадавшим. Сроки для проведения операций по поиску выживших подходят к концу.

В Индонезии, через неделю после опустошительного землетрясения и цунами на острове Сулавеси, число погибших увеличилось как минимум до 1558 человек, сообщил в пятницу, 5 октября, представитель ведомства по чрезвычайным ситуациям в Джакарте. Он сказал, что международная помощь в Индонезию продолжает поступать, однако из-за разрушений инфраструктуры ее не удается доставить всем нуждающимся.

11 стран, в том числе Австралия, Великобритания и США, направили в Индонезию самолеты с гуманитарными грузами. Индонезия согласилась принимать лишь палатки, водоочистные устройства, генераторы и медицинскую помощь.

Спасателям уже много дней не удается найти под развалинами оставшихся в живых. В пятницу истекает предварительный срок проведения спасательных операций. Шансов на спасение людей, погребенных под развалинами, уже почти нет.

В ведомстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, что после землетрясения и цунами могли пропасть без вести еще около одной тысячи человек.

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