Спасатели обнаружили много погибших внутри отеля Rigopiano di Farindola, заваленного снежной лавиной в центре Италии. Об этом сообщило в четверг агентство ANSA.

Как заявил агентству один из руководителей спасателей Антонио Крочетта, на месте трагедии обнаружено "много погибших". Точное число жертв на данный момент не называется, ранее сообщалось, что на момент происшествия внутри помещения находились приблизительно 30 человек.

Ранее телеканал SkyTG24 со ссылкой на спасателей, которые смогли войти внутрь заваленного снегом здания, сообщал, что погибли несколько человек.

Ранее прибывшие на место спасатели оказали помощь двум пострадавшим, которые в момент трагедии находились вне помещения и стали очевидцами происшествия.

Лавина сошла в среду вечером и, вероятнее всего, была вызвана мощными подземными толчками, произошедшими в среду утром в центральной Италии.

Ситуация в затронутой стихией зоне осложняется непогодой — в горных районах центральных Апеннин на протяжении уже нескольких суток не прекращается снегопад. Спасателям пришлось добираться до отеля в горах на лыжах, это заняло несколько часов. Сообщается, что в непосредственной близости от структуры, частично обвалившейся, частично находящейся под снегом, пытаются приземлиться вертолеты служб спасения.

Ранее синоптики предупреждали об опасности схода лавин, в частности, в соседней области Марке.