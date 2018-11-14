14.11.2018, 12:00

Число жертв пожаров в Калифорнии достигло 50 человек

 (5)
rus.delfi.ee
EST
California
CaliforniaFoto: Josh Edelson, AFP

Уже по меньшей мере 50 человек стали жертвами опустошительных лесных пожаров на севере Калифорнии. Об этом местные власти сообщили во вторник, 13 ноября, пишет DW.

Почти все тела погибших были найдены в районе города Парадайс. Еще два человека стали жертвами пожара в прибрежном городе Малибу. Реальное число погибших может оказаться еще выше, так как десятки человек числятся пропавшими без вести.

Нынешние пожары, бушующие уже седьмой день, с 8 ноября, повлекли за собой наибольшее число жертв за всю историю Калифорнии. Сгорели сотни квадратных километров леса, разрушены тысячи домов, эвакуированы сотни тысяч людей. При этом побороть стихию пока не удается: накануне местные власти предположили, что на тушение огня может потребоваться три недели. 12 ноября президент США Дональд Трамп объявил Калифорнию зоной крупного стихийного бедствия.

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