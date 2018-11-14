Число жертв пожаров в Калифорнии достигло 50 человек

Почти все тела погибших были найдены в районе города Парадайс. Еще два человека стали жертвами пожара в прибрежном городе Малибу. Реальное число погибших может оказаться еще выше, так как десятки человек числятся пропавшими без вести.

Нынешние пожары, бушующие уже седьмой день, с 8 ноября, повлекли за собой наибольшее число жертв за всю историю Калифорнии. Сгорели сотни квадратных километров леса, разрушены тысячи домов, эвакуированы сотни тысяч людей. При этом побороть стихию пока не удается: накануне местные власти предположили, что на тушение огня может потребоваться три недели. 12 ноября президент США Дональд Трамп объявил Калифорнию зоной крупного стихийного бедствия.