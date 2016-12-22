Минздрав Иркутской области сообщил о резком увеличении числа жертв отравления спиртосодержащим концентратом для ванн "Боярышник". По последним данным, от употребления "Боярышника" умер 71 человек.

"В медучреждениях погибли 40 [человек], и 31 труп был доставлен в бюро судебно-медицинской экспертизы с места жительства", — сообщила Интерфаксу пресс-секретарь ведомства Татьяна Лебедева.

По ее словам, всего от отравления пострадали 117 человек. Из них пять человек к настоящему времени выписаны из больниц и столько же были доставлены в больницы, но отказались от медицинской помощи.

В четверг заместитель мэра Иркутска Михаил Малыхин объявил, что семьи умерших, которые сами возьмутся за организацию похорон, получат единовременную материальную помощь в размере 15 тыс. 711 рублей.

Также в четверг начальник департамента здравоохранения Иркутска Наталья Тарабан сообщила о первом случае смертельного отравления контрафактной водкой в городе. По ее словам, умершая женщина, как утверждают родственники, употребляла водку марки "Белая береза".

Массовое отравление было зафиксировано в воскресенье, все отравившиеся жили в одном микрорайоне Иркутска.

В составе концентрата для ванн "Боярышник", который выпили пострадавшие, оказался метанол, который может быть смертелен даже в небольших количествах.

На следующий день власти ввели в городе режим чрезвычайной ситуации и запретили продажу непищевых спиртосодержащих средств.

В четверг президент России Владимир Путин заявил, что люди в стране "мрут, как мухи" из-за употребления суррогатного алкоголя, поэтому нужно повышать акцизы на спиртосодержащую продукцию, даже если косметика из-за этого подорожает.

"Надо повышать акцизы, к сожалению или к счастью, на алкогольсодержащую продукцию, чтобы это не были флакончики за три копейки", — сказал Путин на предновогодней встрече с руководством Госдумы и Совета Федерации. "Ну ничего, значит, будет дороже косметика в конце концов. Жизнь людей дороже", — добавил Путин.