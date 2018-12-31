Число жертв обрушения в Магнитогорске возросло до семи человек

”Наблюдаем троих погибших. Достать не можем. Работаем осторожно, потому что есть риск обрушения конструкций”, — приводит его слова ”РИА Новости”.

Ранее была подтверждена гибель четырех человек. Еще более 30 человек остаются пропавшими без вести.

Спасательная операция на месте ЧП в Магинтогорске продолжается уже почти 17 часов. Обрушение подъезда произошло около 06:00 по местному времени (04:00 мск). Предварительной причиной происшествия называется взрыв бытового газа. Разбор завалов и поиск возможных выживших осложняется угрозой нового обрушения.

По факту произошедшего заведено уголовное дело. В Магнитогорск в связи с произошедшим прибыли президент Владимир Путин, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, главы МЧС и Минздрава Евгений Зиничев и Вероника Скворцова.