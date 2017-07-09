Число жертв наводнения в Японии достигло 18 человек

Жертвами масштабного наводнения на юго-западе Японии стали уже 18 человек. Еще 27 пропавших без вести разыскивают, передает "Интерфакс" со ссылкой на местные власти. По сообщениям метеорологов, дожди будут продолжаться, угрожая разливами рек и сходом оползней и селевых потоков на севере острова Кюсю.

Больше всего людей погибло в префектурах Фукуока и Оита. Там в горных районах из берегов вышло сразу несколько рек, в результате чего мощный поток воды практически сравнял с землей десятки домов, размыл дороги и обрушил линии электропередачи. Некоторые поселки остаются подтопленными. В регионе нарушено транспортное сообщение по автомобильным и железным дорогам, передает ТАСС.

Тысячи людей были эвакуированы из блокированных стихией районов и размещены в зданиях школ и административных зданий. Однако многие все еще не могут выбраться из мест, отрезанных водой, указывает "Интерфакс". По данным спасателей, заблокированы стихией более 500 человек.

Рекомендации о необходимости покинуть дома и укрыться в безопасных местах за последние пять дней получили около 500 тыс. жителей Кюсю. На месте бедствия идут поисково-спасательные работы.

Дожди на Кюсю, которые принес туда пришедший после тайфуна "Нанмадол" атмосферный фронт, продолжаются с 4 июля. Они накрыли практически весь остров. По данным синоптиков, на этой неделе в Фукуоке и Оите выпало около 600 мм осадков.