09.07.2018, 09:49

Число жертв ливней в Японии возросло до 100


Lenta.ru
EST
Jaapan
JaapanFoto: AP

Более 100 человек погибли из-за наводнений и оползней в Японии, вызванных сильными ливнями. Свыше 50 пропали без вести, сообщает BBC News.

Дожди в западной части страны продолжаются с четверга, 5 июля. Они уже превысили июльскую норму в три раза, отмечает телеканал. Двум миллионам жителей приказали эвакуироваться.

Спасатели продолжают искать выживших. Экстренные службы заявляют, что вода постепенно убывает, поэтому аварийные бригады могут получить доступ к наиболее затопленным районам. Больше всего пострадала префектура Хиросима.

По прогнозам, ливни в Японии еще будут продолжаться. Они обрушились на страну из-за воздействия тайфуна ”Прапирун”, который в среду, 4 июля, преобразовался в область низкого давления. Он стал седьмым за год тайфуном в Тихом океане.

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