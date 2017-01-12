"Следственным управлением сейчас расследуется уголовное дело по 59 эпизодам преступной деятельности Попкова, осужденного ранее за 22 убийства. Ему в настоящий момент предъявлено обвинение по 47 убийствам. По 12 будет предъявлено в ближайшее время", — сказал Карчевский.
По его словам Попков, помещенный в СИЗО на время расследования в отношении него нового уголовного дела, проходит психолого-психиатрическую экспертизу в стационаре, по ее окончанию ему будет предъявлено обвинение по всем эпизодам. После ознакомления обвиняемого с материалами дела, которое насчитывает более 300 томов и потребует, очевидно, на прочтение несколько месяцев, материалы будут переданы для рассмотрения по существу в Иркутский областной суд.
Как рассказал Карчевский, во время рассмотрения в суде первого дела Попкова (по 22 убийствам и двум покушениям на убийство) следствию удалось найти с ним психологический контакт, маньяк стал сознаваться в других убийствах, в том числе и тех, о которых правоохранительным органам ничего не было известно.
"Попков при даче показаний никаких поблажек к себе не просит, не торгуется. Возможно, он хочет поставить точку в своей преступной "карьере". Условия его содержания в СИЗО ничем не отличаются от колонии особого режима. Поэтому никакого смысла в том, чтобы затягивать свое пребывание там, для него нет", — пояснил следователь.
Карчевский не исключил, что по итогам психиатрической экспертизы Попков может быть признан невменяемым. Он напомнил, что в ходе расследования первого уголовного дела в отношении серийного убийцы ему был поставлен диагноз "гомицидомания" — непреодолимое влечение к убийствам.
Уже осужден пожизненно
В январе 2015 года экс-милиционер был осужден на пожизненное заключение за убийство 22 женщин и покушение на убийство еще двух. Тогда же стало известно, что он может быть причастен еще примерно к 20 аналогичным преступлениям, по которым он написал явку с повинной. По данным гособвинения, о совершенных убийствах он рассказывал сокамерникам.
Убийства, в которых бывший милиционер был признан виновным, совершались в 1994-2010 гг. В вечернее и ночное время из общественных мест Ангарска пропадали женщины. Их тела с признаками насильственной смерти находили на территории нескольких районов. Для установления подозреваемого было проверено порядка 30 тысяч человек.
В ряде случаев на месте преступления обнаруживали следы колес автомобиля "Нива". Правоохранительные органы проверяли всех проживающих в регионе владельцев машин этой марки. Так удалось выйти на след Попкова, который в это время работал в милиции, но уволился из органов внутренних дел в 1998 году.
Попкова задержали в 2012 году во Владивостоке. Изначально он признался лишь в убийстве трех женщин, однако впоследствии следователям удалось доказать его причастность к остальным преступлениям.