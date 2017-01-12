Число жертв бывшего милиционера из Ангарска Михаила Попкова, осужденного ранее за убийство 22 женщин, может превышать 80, сообщил в четверг журналистам следователь по особо важным делам следственного управления СК РФ по Иркутской области Евгений Карчевский.

"Следственным управлением сейчас расследуется уголовное дело по 59 эпизодам преступной деятельности Попкова, осужденного ранее за 22 убийства. Ему в настоящий момент предъявлено обвинение по 47 убийствам. По 12 будет предъявлено в ближайшее время", — сказал Карчевский.

По его словам Попков, помещенный в СИЗО на время расследования в отношении него нового уголовного дела, проходит психолого-психиатрическую экспертизу в стационаре, по ее окончанию ему будет предъявлено обвинение по всем эпизодам. После ознакомления обвиняемого с материалами дела, которое насчитывает более 300 томов и потребует, очевидно, на прочтение несколько месяцев, материалы будут переданы для рассмотрения по существу в Иркутский областной суд.

Как рассказал Карчевский, во время рассмотрения в суде первого дела Попкова (по 22 убийствам и двум покушениям на убийство) следствию удалось найти с ним психологический контакт, маньяк стал сознаваться в других убийствах, в том числе и тех, о которых правоохранительным органам ничего не было известно.

"Попков при даче показаний никаких поблажек к себе не просит, не торгуется. Возможно, он хочет поставить точку в своей преступной "карьере". Условия его содержания в СИЗО ничем не отличаются от колонии особого режима. Поэтому никакого смысла в том, чтобы затягивать свое пребывание там, для него нет", — пояснил следователь.

Карчевский не исключил, что по итогам психиатрической экспертизы Попков может быть признан невменяемым. Он напомнил, что в ходе расследования первого уголовного дела в отношении серийного убийцы ему был поставлен диагноз "гомицидомания" — непреодолимое влечение к убийствам.

Уже осужден пожизненно

В январе 2015 года экс-милиционер был осужден на пожизненное заключение за убийство 22 женщин и покушение на убийство еще двух. Тогда же стало известно, что он может быть причастен еще примерно к 20 аналогичным преступлениям, по которым он написал явку с повинной. По данным гособвинения, о совершенных убийствах он рассказывал сокамерникам.

Убийства, в которых бывший милиционер был признан виновным, совершались в 1994-2010 гг. В вечернее и ночное время из общественных мест Ангарска пропадали женщины. Их тела с признаками насильственной смерти находили на территории нескольких районов. Для установления подозреваемого было проверено порядка 30 тысяч человек.

В ряде случаев на месте преступления обнаруживали следы колес автомобиля "Нива". Правоохранительные органы проверяли всех проживающих в регионе владельцев машин этой марки. Так удалось выйти на след Попкова, который в это время работал в милиции, но уволился из органов внутренних дел в 1998 году.

Попкова задержали в 2012 году во Владивостоке. Изначально он признался лишь в убийстве трех женщин, однако впоследствии следователям удалось доказать его причастность к остальным преступлениям.