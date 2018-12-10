10.12.2018, 08:34

Число задержанных в ходе протестов "желтых жилетов" во Франции достигло 1726 человек

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Pariisi kollaste vestide protest
Pariisi kollaste vestide protestFoto: STEPHANE MAHE, REUTERS

Число задержанных в субботу в ходе акций протеста движения "желтых жилетов" во Франции достигло 1726 человек. Об этом сообщил в воскресенье глава МВД страны Кристоф Кастанер, передает ТАСС.

По обновленной информации министра, которую приводит телеканал BFM, по меньшей мере 1220 человек помещены под стражу. Как и раньше, самая многочисленная акция прошла в Париже, на улицы была выведена бронетехника, полиция применила против манифестантов слезоточивый газ. Больше всего задержаний полиция произвела в Париже.

Здесь, по уточненным данным, задержано 1150 человек, из которых 619 заключено в тюрьму. В ходе досмотра у многих было найдено оружие, однако адвокаты некоторых из них заявили, что их подзащитные "хотели выразить решительный протест, но не применяли насилие".

Большинство помещенных под стражу подозреваются в "заговоре с целью совершения насилия" или "подстрекательстве к совершению преступления". В субботу во Франции прошла четвертая серия протестов движения "желтых жилетов", выступающих против роста цен на автомобильное топливо, увеличения налогов и дороговизны жизни.

В Париже, Лилле, Лионе, Марселе, Нанте, Тулузе и других городах манифестации сопровождались столкновениями с полицией. Число принявших участие в акциях протеста превысило 125 тыс. человек. В ходе столкновений в Париже пострадали по меньшей мере 135 человек.

Всего по стране на улицы было выведено почти 90 тысяч полицейских и военнослужащих, пишет Русская служба ВВС. По данным корреспондента Le Monde, в эту субботу на улицы французской столицы вышли в основном мужчины в возрасте 20-40 лет.

Перед новой акцией протеста префекты многих французских регионов запретили продажу и перевозку горючего, пиротехники, химических и легко воспламеняющихся веществ, отмечает RFI. Судя по фото из Парижа, эти меры не слишком помогли — там опять горят автомобили.

По данным французских СМИ, продолжающиеся протесты вызывают большую обеспокоенность французских властей. В Елисейском дворце постоянно идет "мозговой штурм", а президент страны Эмманюэль Макрон, как утверждают его приближенные, "взволнован" как никогда за время своего президентства. Накануне субботней акции власти опасались нападений на правительственные здания.

В воскресенье манифестанты взяли паузу, коммунальные службы с раннего утра начали устранять последствия погромов, а коммерсанты — подсчитывать нанесенный ущерб. "Мы работаем сегодня в усиленном режиме, чтобы максимально быстро навести порядок", — сказал ТАСС коммунальный служащий, удалявший граффити, нанесенное участниками протеста на одно из зданий в восьмом округе столицы.

Обстановка на Елисейских Полях, ставших накануне эпицентром противостояния "желтых жилетов" и полиции, в настоящий момент спокойная. На главной авеню французской столицы немноголюдно, многие кафе и магазины, по свидетельству корр. ТАСС, остаются закрытыми.

Сотрудники ресторанов убирают с окон и витрин фанеру, установленную для защиты от манифестантов. У Триумфальной арки, значительно пострадавшей от действий вандалов в прошлую субботу, фотографируются туристы. На сайте музея говорится, что "для посещения памятник остается закрытым до иного распоряжения властей".

Мэр французской столицы Анн Идальго выразила сожаление в связи с тем, что новая серия протестов не обошлась без погромов. По ее словам, это вредит не только экономике столицы, но и его имиджу.

"В городе много разбитых остановок, зафиксированы случаи мародерства и вандализма, — сказал представитель столичной мэрии, отвечающий за порядок в седьмом округе. — Пожаров было намного меньше, чем на прошлой неделе, но сейчас гораздо больше поврежденной инфраструктуры по всему району".

Первый заместитель мэра Парижа Эмманюэль Грегуар сообщил, что в субботу город сильно пострадал от агрессии манифестантов. Он не назвал сумму ущерба, но отметил, что "вчерашняя мобилизация "желтых жилетов" нанесла гораздо больший ущерб, чем 1 декабря". По его прогнозам, "убытки предпринимателей будут значительные, так как многие магазины были закрыты".

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Напомним, протесты против повышения цен и налогов на топливо, символом которых стали светоотражающие желтые жилеты, проходят во Франции с 17 ноября. Впоследствии к автомобилистам присоединились недовольные политикой властей в целом и радикально настроенные активисты.

В первые дни манифестаций правительство и президент Франции утверждали, что не станут идти на уступки, но после третьей недели протестов заявили о введении полугодового моратория на рост топливного налога. Через несколько дней премьер-министр Эдуар Филипп сообщил, что повышение не будет вводиться весь 2019 год. Позже он признал, что объявленные меры не отвечают всем требованиям протестующих.

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