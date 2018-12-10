Число задержанных в ходе протестов "желтых жилетов" во Франции достигло 1726 человек

По обновленной информации министра, которую приводит телеканал BFM, по меньшей мере 1220 человек помещены под стражу. Как и раньше, самая многочисленная акция прошла в Париже, на улицы была выведена бронетехника, полиция применила против манифестантов слезоточивый газ. Больше всего задержаний полиция произвела в Париже.

Здесь, по уточненным данным, задержано 1150 человек, из которых 619 заключено в тюрьму. В ходе досмотра у многих было найдено оружие, однако адвокаты некоторых из них заявили, что их подзащитные "хотели выразить решительный протест, но не применяли насилие".

Большинство помещенных под стражу подозреваются в "заговоре с целью совершения насилия" или "подстрекательстве к совершению преступления". В субботу во Франции прошла четвертая серия протестов движения "желтых жилетов", выступающих против роста цен на автомобильное топливо, увеличения налогов и дороговизны жизни.

В Париже, Лилле, Лионе, Марселе, Нанте, Тулузе и других городах манифестации сопровождались столкновениями с полицией. Число принявших участие в акциях протеста превысило 125 тыс. человек. В ходе столкновений в Париже пострадали по меньшей мере 135 человек.

Всего по стране на улицы было выведено почти 90 тысяч полицейских и военнослужащих, пишет Русская служба ВВС. По данным корреспондента Le Monde, в эту субботу на улицы французской столицы вышли в основном мужчины в возрасте 20-40 лет.