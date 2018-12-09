Число задержанных в ходе протестов "желтых жилетов" во Франции достигло 1726 человек

По данным французских СМИ, продолжающиеся протесты вызывают большую обеспокоенность французских властей. В Елисейском дворце постоянно идет "мозговой штурм", а президент страны Эмманюэль Макрон, как утверждают его приближенные, "взволнован" как никогда за время своего президентства. Накануне субботней акции власти опасались нападений на правительственные здания.
В воскресенье манифестанты взяли паузу, коммунальные службы с раннего утра начали устранять последствия погромов, а коммерсанты — подсчитывать нанесенный ущерб. "Мы работаем сегодня в усиленном режиме, чтобы максимально быстро навести порядок", — сказал ТАСС коммунальный служащий, удалявший граффити, нанесенное участниками протеста на одно из зданий в восьмом округе столицы.
Обстановка на Елисейских Полях, ставших накануне эпицентром противостояния "желтых жилетов" и полиции, в настоящий момент спокойная. На главной авеню французской столицы немноголюдно, многие кафе и магазины, по свидетельству корр. ТАСС, остаются закрытыми.
Сотрудники ресторанов убирают с окон и витрин фанеру, установленную для защиты от манифестантов. У Триумфальной арки, значительно пострадавшей от действий вандалов в прошлую субботу, фотографируются туристы. На сайте музея говорится, что "для посещения памятник остается закрытым до иного распоряжения властей".
Мэр французской столицы Анн Идальго выразила сожаление в связи с тем, что новая серия протестов не обошлась без погромов. По ее словам, это вредит не только экономике столицы, но и его имиджу.
"В городе много разбитых остановок, зафиксированы случаи мародерства и вандализма, — сказал представитель столичной мэрии, отвечающий за порядок в седьмом округе. — Пожаров было намного меньше, чем на прошлой неделе, но сейчас гораздо больше поврежденной инфраструктуры по всему району".
Первый заместитель мэра Парижа Эмманюэль Грегуар сообщил, что в субботу город сильно пострадал от агрессии манифестантов. Он не назвал сумму ущерба, но отметил, что "вчерашняя мобилизация "желтых жилетов" нанесла гораздо больший ущерб, чем 1 декабря". По его прогнозам, "убытки предпринимателей будут значительные, так как многие магазины были закрыты".
Напомним, протесты против повышения цен и налогов на топливо, символом которых стали светоотражающие желтые жилеты, проходят во Франции с 17 ноября. Впоследствии к автомобилистам присоединились недовольные политикой властей в целом и радикально настроенные активисты.
В первые дни манифестаций правительство и президент Франции утверждали, что не станут идти на уступки, но после третьей недели протестов заявили о введении полугодового моратория на рост топливного налога. Через несколько дней премьер-министр Эдуар Филипп сообщил, что повышение не будет вводиться весь 2019 год. Позже он признал, что объявленные меры не отвечают всем требованиям протестующих.