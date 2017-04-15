Число убитых ”матерью всех бомб” боевиков ИГ выросло

Число боевиков запрещенной во многих странах организации ”Исламское государство” (ИГ), убитых в результате применения США сверхмощной фугасной неядерной авиабомбы GBU-43, достигло 92. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщил губернатор Ачинского района Эсмаил Шинвари, передает Daily Mail.

По данным афганского телеканала TOLONews, число погибших членов ИГ составляет 94, в том числе четыре главаря группировки.

Днем ранее Шинвари утверждал, что потерь среди гражданских лиц нет. Тогда же ИГ сообщило о том, что в результате удара никто из боевиков не пострадал.

Сверхмощную бомбу применили в четверг, 13 апреля, в провинции Нангархар. Сообщалось, что американское командование надеялось уничтожить таким образом систему тоннелей и пещер, которые используют боевики.

В 2003 году GBU-43/B являлась самой мощной авиабомбой в мире. Сила взрыва составляет 11 тонн в тротиловом эквиваленте, радиус поражения — около 140 метров, частичные разрушения происходят на расстоянии до 1,5 километра от эпицентра. Ранее это оружие дважды испытывалось на полигоне, но ни разу не применялось в боевых условиях.