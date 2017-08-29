Число русскоязычных в мире сократилось на 50 млн человек после распада СССР

За последние 25 лет количество людей в мире, владеющих русским языком, сократилось на 50 млн, пишет Интерфакс.

"С момента распада Советского Союза мы потеряли 50 миллионов русскоязычных. Эта тенденция продолжается. Потому что в Советском Союзе, посчитайте, все были русскоязычные. Значит, старшее поколение за 25 лет ушло. Оно было поголовно русскоязычным. Пришло молодое поколение, которое русскоязычное поколение далеко не поголовно", — сказал председатель комитета Госдумы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов журналистам в понедельник, отвечая на вопрос "Интерфакса".

По его словам, значительные потери в числе говорящих по-русски связаны с тем, что в школах многих стран бывшего СССР, в особенности — в Восточной Европе, русский язык был обязательным для изучения в школах. "Сейчас этого нет практически нигде", — отметил Никонов.

"Людей, вообще говорящих по-русски, и сейчас, судя по всему, больше за пределами России, чем на территории Российской Федерации. Во всяком случае, это сопоставимая цифра", — добавил парламентарий.

Он уточнил, что, по разным оценкам, до распада СССР число говорящих по-русски в мире составляло порядка 350 млн, а в настоящий момент этот показатель уже менее 300 млн.

"Это необратимо, потому что русский язык сохраняется там, где он является частью образовательной системы. То есть если там в школах преподают в школах русский язык. То есть мы можем послать учителей, но их и не всюду пошлешь, а в некоторых странах русского языка в системе образования нет, он идет как второй иностранный, как третий иностранный", — добавил Никонов.