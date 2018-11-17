Число пропавших без вести из-за пожаров в США превысило 1000 человек

За последний день число пропавших без вести возросло почти на 400 человек. В то же время власти предупреждают, что в списках пропавших значатся и люди, находящиеся в безопасности, но данные об их местонахождении еще не поступили в общую базу данных.

За прошедшие сутки спасатели обнаружили еще восемь тел. Таким образом, официально общее количество жертв пожаров в штате достигло 71 человека.

Нынешние пожары, бушующие с 8 ноября, повлекли за собой наибольшее число жертв за всю историю Калифорнии. Сгорели сотни квадратных километров леса, уничтожена значительная часть территории национальных парков и заповедных зон, разрушены тысячи домов, эвакуированы сотни тысяч людей. Побороть стихию по-прежнему не удается: власти штата полагают, что на тушение огня может потребоваться три недели. 12 ноября президент США Дональд Трамп объявил Калифорнию зоной крупного стихийного бедствия.