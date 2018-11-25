Число пострадавших в ходе субботних акций протеста против роста цен на автомобильное топливо в Париже достигло 30 человек

По его сведениям, среди пострадавших шесть сотрудников правоохранительных органов, один из которых получил тяжелую травму. Ранее сообщалось о 24 пострадавших, передает ТАСС.

Согласно обновленным данным, в Париже более 100 человек задержаны по подозрению в участии в беспорядках, которые продолжались на Елисейских полях до поздней ночи в субботу. По информации префектуры полиции, в столице в манифестациях принимали участие 8 тыс. человек, из которых 5 тыс. — на Елисейских полях.

По свидетельству корреспондента агентства, в Париже наступило временное затишье, городские службы убирают остатки баррикад, сооруженных накануне манифестантами. Владельцы магазинов и многочисленных кафе, расположенных на главной авеню французской столицы, подсчитывают ущерб, нанесенный хулиганами.

Как ранее сообщил глава МВД Франции Кристоф Кастанер, в субботних манифестациях, прошедших по всей Франции, приняли участие более 100 тыс. человек. Всего на территории страны было организовано более 1,5 тыс. акций протеста. Активисты пригрозили продолжить свои акции и на будущей неделе.

В связи с происходящими в стране событиями президент Франции Эмманюэль Макрон на своей странице в "Твиттере" осудил насильственные действия манифестантов. Ранее власти Франции объявили, что с 1 января 2019 года цена на бензин возрастет на 3 цента, а на дизельное топливо — на 6,5 цента. Одной из составляющих роста является вводимый правительством экологический налог на выброс парниковых газов.