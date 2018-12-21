Число пострадавших в ходе беспорядков в Барселоне превысило 50

Gazeta.ru EST

фото иллюстративное Foto: LLUIS GENE, AFP

Число пострадавших в результате столкновений протестующих с полицией в Барселоне увеличилось до 51 человека. Об этом сообщает РИА ”Новости”.