21.12.2018, 19:20

Число пострадавших в ходе беспорядков в Барселоне превысило 50


Gazeta.ru
EST
Kataloonia
фото иллюстративноеFoto: LLUIS GENE, AFP

Число пострадавших в результате столкновений протестующих с полицией в Барселоне увеличилось до 51 человека. Об этом сообщает РИА ”Новости”.


По данным агентства, полиция задержала около 10 участников акций протеста.

Как отмечается, в ходе столкновений, в частности, пострадали 30 сотрудников полиции.

Ранее сообщалось, что в результате беспорядков в Барселоне пострадали 32 человека.

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