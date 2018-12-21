21.12.2018, 19:20
Число пострадавших в ходе беспорядков в Барселоне превысило 50
Число пострадавших в результате столкновений протестующих с полицией в Барселоне увеличилось до 51 человека. Об этом сообщает РИА ”Новости”.
Число пострадавших в результате столкновений протестующих с полицией в Барселоне увеличилось до 51 человека. Об этом сообщает РИА ”Новости”.
По данным агентства, полиция задержала около 10 участников акций протеста.
Как отмечается, в ходе столкновений, в частности, пострадали 30 сотрудников полиции.
Ранее сообщалось, что в результате беспорядков в Барселоне пострадали 32 человека.
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