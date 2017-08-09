09.08.2017, 10:20

Число пострадавших при землетрясении в Китае превысило 160 человек

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Gazeta.ru
EST
Sichuan
SichuanFoto: STR, AFP

В результате землетрясения на юго-западе Китая в провинции Сычуань, по последним данным, пострадали 164 человека, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на РИА ”Новости”.

”По предварительным данным, по состоянию на 5.00 среды в результате землетрясения магнитудой 7 в уезде Цзючжайгоу погибли девять человек, еще 164 человека пострадали”, — сообщили местные власти.

Также сообщается, что из опасных районов провинции Сычуань были эвакуированы более 30 тыс. туристов.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате землетрясения в Китае возросло до девяти, а количество пострадавших возросло до 135.

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