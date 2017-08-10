10.08.2017, 08:20

Число пострадавших при землетрясении в Китае достигло 340 человек


Gazeta.ru
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CORRECTION-CHINA-DISASTER-LANDSLIDE
CORRECTION-CHINA-DISASTER-LANDSLIDEFoto: STR, AFP

Число пострадавших при землетрясении в Китае возросло до 343 человек, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на телеканал CGTN.

Также сообщается, что 40 из них находятся в критическом состоянии.

8 августа землетрясение магнитудой 6,5 произошло на северо-западе Китая. К настоящему моменту известно о 19 погибших. Ранее сообщалось, что 217 человек пострадали.

В то же время в Китае недалеко от границы с Казахстаном была зафиксирована серия повторных толчков.

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