Число погибших в результате взрыва и стрельбы в колледже в Керчи возросло до 21
Число погибших в результате взрыва и стрельбы, устроенных в колледже в Керчи студентом, возросло до 21 человека.
Число погибших в результате взрыва и стрельбы, устроенных в колледже в Керчи студентом, возросло до 21 человека.
Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.
"Скончалась девушка. Таким образом, погибших стало 21", — сказал собеседник агентства.
Эту информацию также подтвердили в Центре медицины катастроф Крыма, добавив что пострадавший скончался в стационаре.
Инцидент со стрельбой и взрывом произошел 17 октября.
В Крыму с 18 октября объявлен трехдневный траур.
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