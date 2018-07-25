25.07.2018, 21:09

Число погибших в результате лесных пожаров в Греции достигло 79


Gazeta.ru
EST
Kreeka
KreekaFoto: Thanassis Stavrakis, AP

Число погибших в результате пожаров в Греции достигло 79 человек, передает Reuters.

По меньшей мере 187 человек, включая 23 детей, получили ранения. Число пропавших без вести было еще неясным.

Таким образов этот пожар стал самым смертоносным в истории Греции. До этого при пожарах в 2007 году погибли около 70 человек.

Лесные пожары охватили юго-восточную область Греции Аттику, расположенную неподалеку от Афин. Из-за ветра огонь перекинулся на жилые дома в районах, расположенных к северо-востоку и западу от столицы страны.

Ранее сообщалось, что число погибших в пожарах неподалеку от Афин возросло до 50.

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