Число погибших в результате двух терактов в Каталонии возросло до 15

Число жертв двух терактов в Каталонии, происшедших на минувшей неделе, увеличилось до 15 человек. Об этом сообщил в понедельник советник внутренних дел Каталонии Хоаким Форн.

По его словам, еще один погибший — мужчина, получивший ранение в машине, которая, предположительно, использовалась преступниками для того, чтобы скрыться с места преступления.

Ранее сообщалось о 14 жертвах в результате двух атак.

Вечером 17 августа автофургон совершил наезд на толпу людей на пешеходной улице Рамбла в Барселоне. В результате 13 человек погибли и свыше 100 получили ранения.

Позднее пять человек получили травмы и один погиб при попытке наезда на пешеходов в Камбрильсе, а затем в перестрелке с террористами был ранен полицейский.

Террористы на автофургоне пытались прорваться к пешеходной улице Камбрильса, однако после перестрелки с полицией автомобиль перевернулся. Затем полицейским удалось ликвидировать четырех нападавших, еще один был ранен и арестован. Позднее он скончался.

В настоящее время под стражей находятся четверо предполагаемых террористов.