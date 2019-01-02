02.01.2019, 13:30

Число погибших в Магнитогорске достигло 18

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Lenta.ru
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Magnitogorsk
MagnitogorskFoto: Ilya Moskovets, Ilya Moskovets/TASS

В Магнитогорске число погибших в результате обрушения подъезда многоэтажки увеличилось до 18 человек. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе МЧC.

Спасатели нашли тела мужчины и ребенка.

Неизвестной остается судьба еще 23 жильцов, в том числе пятерых детей.

Ранее 2 января сообщалось, что спасатели вытащили из-под завалов тела двух женщин.

Среда в Челябинской области объявлена днем траура.

Утром 31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд десятиэтажки 1973 года постройки на улице Карла Маркса. Причиной ЧП называют взрыв бытового газа. Разрушено 48 квартир, в которых жило больше ста человек. Между хлопком и обрушением прошло несколько минут, и многие жильцы успели выйти на улицу.

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