29.09.2018, 11:00

Число погибших в Индонезии из-за землетрясения и цунами приблизилось к 400

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Gazeta.ru
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Indoneesia
фото иллюстративноеFoto: Tatan Syuflana, AP

Представитель Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии сообщил, что в результате землетрясения и цунами в стране погибли 384 человека, передает РИА ”Новости” со ссылкой на трансляцию пресс-конференции индонезийских властей.

При этом число пострадавших не уточняется. Ранее стало известно о 356 пострадавших.

Ранее агентство Reuters сообщало о 48 жертвах землетрясения и цунами в Индонезии.

Как отмечалось, 28 сентября в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,5.Затем на территории страны произошла серия землетрясений магнитудой 5,8, в результате чего на индонезийский остров Сулавеси обрушилось цунами высотой до 2 метров.

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