Число погибших при взрыве в метро Петербурга выросло до 14

В результате взрыва в метро Санкт-Петербурга погибли 14 человек, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

По ее словам, 11 человек погибли на месте происшествия и "трое скончались в агонирующем состоянии от травм, не совместимых с жизнью".

В больницах находятся 49 пострадавших, 13 человек уже отпущены домой.

Взрыв прогремел в понедельник днем на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Во время движения поезда в вагоне сработало взрывное устройство, предположительно, начиненное поражающими элементами.

Вскоре после этого на станции "Площадь Восстания" было обнаружено и обезврежено еще одно взрывное устройство — по предварительной информации, самодельное, но большей мощности, чем то, что сработало в вагоне.

После взрыва метро Санкт-Петербурга было полностью закрыто, по всему городу были введены усиленные меры безопасности.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "теракт".