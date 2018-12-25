Число погибших при цунами в Индонезии увеличилось до 429 человек

Власти Индонезии предупредили об опасности возникновения высоких волн во многих прибрежных районах страны, в том числе в Яванском и море Сулавеси. "Находящиеся в море суда, в том числе пассажирские, должны соблюдать особую осторожность, рекомендуется приостановить любую деятельность в прибрежных районах, поскольку высота волн будет достигать 4 метров", — указывается в сообщении представителя Агентства метеорологии, климата и геофизики Зайро Хэндравана. Данное предупреждение действует до 27 декабря.

Ранее руководитель ведомства Двикорита Карнавати предупредил об экстремально неблагоприятных погодных условиях в ближайшие дни в прибрежных районах Зондского пролива, разделяющего острова Ява и Суматра, где произошло цунами. Согласно прогнозам, ожидается порывистый ветер, обильные осадки.

В индонезийском Агентстве по противодействию природным катаклизмам заявили, что стране необходимо разработать новую систему раннего оповещения о цунами, так как система из сети буев не действует с 2012 года. Об этом пишет The Guardian.

"Действующая система раннего оповещения рассчитана исключительно на землетрясения. В Индонезии необходимо создать аналогичные системы для цунами, вызванных смещением пород и вулканическими извержениями", — написал в Twitter официальный представитель агентства по противодействию природным катаклизмам Сутопо Пурво Нугрохо. Неработоспособность системы буев он объяснил случаями вандализма, ограниченным бюджетом и техническими повреждениями.