Число погибших при цунами в Индонезии увеличилось до 429 человек

Свою помощь в создании такой системы предложил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. "Готовы оказать содействие Джакарте в создании системы предупреждения о стихийных бедствиях. Пригласили посла Индонезии ознакомиться с возможностями российской орбитальной системы дистанционного зондирования Земли", — написал глава "Роскосмоса" в своем Twitter.
В свою очередь, Министерство иностранных дел России предупредило о повышенном риске эпидемий, нехватке продовольствия и питьевой воды на западном побережье острова Ява и на юге острова Суматра из-за удара цунами. Об этом сообщается на официальной странице ситуационно-кризисного центра МИД РФ в Twitter. Также в преддверии рождественских и новогодних праздников и ввиду угрозы совершения террористических актов Посольство России рекомендует проявлять повышенную бдительность и избегать мест массового скопления людей.
Цунами было зафиксировано в ночь на воскресенье в Зондском проливе, разделяющем острова Ява и Суматра. Сильная волна могла возникнуть из-за недавнего извержения вулкана Анак-Кракатау. Стихийное бедствие обрушилось в том числе на пляж, где выступала популярная местная группа Seventeen: судьба зрителей и музыкантов неизвестна.
"Сотни человек присутствовали на концерте в районе Пандегланг провинции Бантен на острове Ява, после чего они были поглощены сильными волнами", — цитирует газета The Jakarta Post свидетелей трагедии. По поступающей информации, на мероприятии, которое проходило в субботу вечером, присутствовали сотрудники одной из местных компаний, а также представители Министерства молодежи и спорта.
Первоначально индонезийское Агентство метеорологии, климата и геофизики предупредило об угрозе возникновения высоких волн в Зондском проливе, не объявляя при этом угрозу цунами. По данным агентства, волны не должны были превышать одного метра. При этом, по информации Агентства по предотвращению стихийных бедствий, высота волн в действительности достигала трех метров. Позднее в воскресенье власти страны предупредили о сохраняющейся угрозе цунами в прибрежных районах на островах Суматра и Ява. "Местным жителям рекомендовано не приближаться к прибрежным линиям.