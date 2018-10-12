Число голодающих в мире достигло 821 млн человек



Наибольшее число страдающих от голода живут в африканских странах к югу от Сахары, говорится в докладе организации, обнародованном накануне в Берлине, сообщили в пятницу, 12 октября, радионовости ERR со ссылкой на "Немецкую волну".

В особенности от недостатка продовольствия в целом ряде стран страдают дети. Примерно 151 миллион детей во всем мире имеют задержки в развитии, связанные с недостаточным питанием.

Самая тяжелая обстановка сложилась в Центрально-африканской Республике, эксперты оценили ее как "крайне тяжелую".