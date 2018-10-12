12.10.2018, 11:20

Число голодающих в мире достигло 821 млн человек

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Deutsche Welle
EST
Tatar
Foto on illustratiivneFoto: Ester Vaitmaa

По данным Немецкой организации помощи голодающим мира, число людей на планете, страдающих от голода и истощения, растет на протяжении последних трёх лет и в настоящее время составляет 821 миллион человек.


Наибольшее число страдающих от голода живут в африканских странах к югу от Сахары, говорится в докладе организации, обнародованном накануне в Берлине, сообщили в пятницу, 12 октября, радионовости ERR со ссылкой на "Немецкую волну".

В особенности от недостатка продовольствия в целом ряде стран страдают дети. Примерно 151 миллион детей во всем мире имеют задержки в развитии, связанные с недостаточным питанием.

Самая тяжелая обстановка сложилась в Центрально-африканской Республике, эксперты оценили ее как "крайне тяжелую".

Tallinn Hockey weekend
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