Численность населения Земли за год выросла на 83 миллиона человек. В ЕС прирост скромный

На планете живут 7 млрд 635 млн человек. Это на 83 млн больше, чем годом ранее, отмечают эксперты немецкого фонда. Прирост населения особенно заметен в Африке.

По сравнению с прошедшим годом население планеты увеличилось на 83 миллиона жителей и составляет более 7 миллиардов 635 миллионов человек. Об этом во вторник, 10 июля сообщил немецкий фонд "Население Земли" (DSW).

По его данным, каждые 10 секунд в мире рождается 26 детей. Прирост населения особенно заметен в странах Африки, отмечают эксперты фонда. К 2050 году численность населения на континенте увеличится с 1,3 млрд до 2,5 млрд человек.

Одной из причин роста специалисты DSW называют высокое количество случаев нежелательной беременности. По словам главы фонда Ренаты Бер (Renate Bähr), у половины женщин в странах южнее Сахары больше детей, чем они хотят. Это обусловлено недостаточным уровнем просвещения и нехваткой контрацептивов, считает Бер.

"Если бы все могли свободно решать, когда и сколько детей они хотят иметь, и хотят ли вообще, ситуация для людей в бедных странах улучшилась бы, а ежегодный прирост численности мирового населения сократился бы примерно на четверть", — заявила Бер.

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