"Четыре по 30": сможет ли НАТО повысить свою боеготовность в Европе?

Проект был разработан и подготовлен Вашингтоном и согласован на встрече министров обороны стран НАТО в начале июня. В современном, все более непредсказуемом мире высокая боеготовность становится важной задачей для НАТО, отметил тогда Йенс Столтенберг.

При этом он подчеркнул, что "речь идет не о создании или развертывании новых сил, а о повышении готовности существующих". Генсек альянса также выразил уверенность в том, что члены НАТО смогут претворить в жизнь новую инициативу в указанный срок.

Оптимизм Столтенберга, впрочем, разделяют далеко не все. Развертывание 30 батальонов, численность которых различается в зависимости от страны, по сути, означает, что в зону конфликта должно быть оперативно переброшено свыше 15 000 военнослужащих. Однако пока для этого нет соответствующей транспортной инфраструктуры: военные могут не успеть вовремя достичь пункта назначения из-за бюрократических барьеров внутри Европы, узких дорог и недостаточно прочных мостов.

Эксперт британского неправительственного исследовательского центра European Leadership Network (ELN) Элис Биллон-Галланд настроена весьма скептически. "Даже не учитывая то, насколько сложно было бы перемещать войска по Европе, возникает вопрос, что же именно они хотят перемещать. Не имеет смысла строить мост, способный выдержать вес танка, если у вас нет танкистов, которые бы могли им управлять", — отмечает эксперт. На сегодняшний день большинство армий находятся не в том состоянии, что обеспечить эффективное осуществление коллективной обороны, поясняет Биллон-Галланд.

30 батальонов альянса за 30 дней — невыполнимая задача?

В своей статье на тему, способны ли британские, французские и немецкие войска при необходимости сформировать и держать бронетанковые бригады в странах Балтии, политолог из американского неправительственного исследовательского центра RAND Майкл Шуркин обозначил основные слабые места альянса, которые могут вполне свести новую инициативу на нет.

В то время как бригада обычно включает в себя от трех до шести батальонов, план НАТО предполагает в течение месяца привести в состояние боеготовности от 5 до 10 бригад. На взгляд Шуркина, ни одна из вышеупомянутых стран не сможет предоставить такое количество военнослужащих в столь сжатые сроки.

При этом лучше всего подготовлена Великобритания: по всей вероятности, Лондон оказался бы в состоянии предоставить полностью укомплектованную бригаду за период от 30 до 90 дней и постоянно поддерживать ее боеготовность. В свою очередь возможности Франции крайне ограничены. Хотя Париж, быть может, и смог бы сформировать одну бригаду за несколько недель, это потребовало бы от французских властей очень больших усилий. "Солдаты могут оказаться не готовыми воевать с Россией", — отмечает эксперт.