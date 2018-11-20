Четыре человека погибли в результате стрельбы в больнице Чикаго

Среди погибших — офицер полиции, о чем сообщил ее представитель.

В сообщении агентства Associated Press отмечается, что стрелок мертв, однако пока неизвестно, покончил ли он жизнь самоубийством или же был ликвидирован полицейскими.

Как заявили свидетели, стрельба началась на парковке возле больницы. Преступник разговаривал с женщиной, а потом выстрелил ей в грудь. После этого он вошел в здание больницы и продолжил стрельбу. По словам свидетелей, он стрелял в людей наугад.

На данный момент у полиции нет данных о нападавшем и возможных мотивах, побудивших его открыть стрельбу.