"Четыре часа назад все изменилось". Как прошла встреча Трампа и Путина

Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки не закончилась прорывными заявлениями и прошла на фоне обвинений в российском вмешательстве в американские выборы, однако оба лидера выглядели крайне довольными. Что их обрадовало?

Первая полноценная встреча двух президентов прошла через полтора года после вступления Трампа на пост президента США и спустя несколько месяцев после переизбрания Владимира Путина на четвертый президентский срок.

Кто первый до дворца

Местом встречи они столицу Финляндии — страну, которую дипломаты обеих стран называли нейтральной территорией. Время встречи — сразу после финала чемпионата мира по футболу — тоже располагало к обмену любезностями. Накануне Трамп даже было назвал Путина своим "соперником".

Однако еще за два дня до саммита стало понятно, что полностью дружеской атмосферы встреча не сулит: прокуратура США в пятницу обвинила 12 российских сотрудников ГРУ во вмешательстве в выборы.

Сразу после этого помощник российского президента Юрий Ушаков анонсировал, что совместного заявления двух президентов не будет, однако причину не уточнил.

Неудивительно, что вопрос протокола и порядка прибытия обоих лидеров на место встречи занял особое внимание журналистов. Самолет Путина прибыл из Москвы с часовым опозданием.

Путин спустился на взлетную полосу, где его ждала кавалькада черных автомобилей представительского класса — в том числе и новый президентский лимузин из проекта "Кортеж" и микроавтобусы из этой же серии.

Через полчаса кортеж Путина уже заезжал на территорию дворца президента Финляндии.

Враждебные Хельсинки

Хельсинки, где были подписаны соглашения, положившие начало разрядке в отношениях западного и восточного блоков и служившие местом встречи Михаила Горбачева и Джорджа Буша-старшего, на этот раз оказались не столь дружелюбны, как казалось.

Уже с воскресенья центральные площади города были заняты многочисленными протестующими, выражающими несогласие с политикой Трампа и действиями Путина одновременно.

Точное время начала встречи не объявлялось, и несмотря на явную задержку самолета, Путин все равно оказался на месте раньше своего американского коллеги.

Как сообщил в своем "Твиттере" журналист Израильской общественной телерадиокорпорации Амихай Штайн, Трамп заявил, что не выйдет из отеля до того момента, как Путин не приедет на место встречи.

В итоге российскому президенту пришлось оказаться в непривычной для себя роли — в течение 20 минут ждать своего визави. Обычно все происходит ровно наоборот — ждут именно Путина. Так, предшественник Трампа Барак Обама прождал его сорок минут.

"Сегодня Финляндия не является нейтральной страной, мы сами считаем, что Финляндия в политическом смысле уже присоединилась к Евросоюзу, у нас тесное партнерство с НАТО и отдельными странами-членами НАТО, начиная с США", — оценил в интервью Би-би-си место проведения встречи Ханну Химанен, бывший посол Финляндии в России.

В воскресенье прошла акция протеста Helsinki Calling, организаторы которой хотели привлечь внимание к правам человека, демократии, миру и проблемам климата. По данным полиции, в акции приняли участие около двух с половиной тысяч человек.

"Я не жду от этой встречи ничего хорошего, потому что встречаются два самых плохих человека на планете. Не думаю, что что-то может измениться к лучшему. Надеюсь, что они увидят, что мы не с ними, не на их стороне", — сказала участвовавшая в митинге жительница Хельсинки Линда Ворендвирда.

"Мы хотим показать Трампу, что большая часть мира, в том числе и маленькие страны, против него и против ужасных нарушений прав человека, которые он допускает", — добавила она.

"Я считаю, что для Трампа это просто позор — проделать такой долгий путь просто для того, чтобы поблагодарить Путина, который сделал его президентом. А Финляндии должно быть просто стыдно принимать у себя этих лидеров", — говорил участвовавший в митинге житель Сирии.

Йенни-Ули из Хельсинки сделала головной убор из глобуса: с одной стороны там был орел, олицетворяющий Америку, а с другой — двуглавый орел с российского герба. В руках она несла голубя мира.

На митинге появился и бывший посол США в России Майкл Макфол. "У нас очень много разногласий с Россией сейчас. Делать вид, что все разногласия остались в прошлом — это ошибка, — оценил он настрой перед встречей. — Они, наверное, надеялись, что здесь все будет тихо и спокойно. Но так не будет".

"Я не могу сказать что встреча — это ошибка. Но было бы хорошо, если бы повестка дня была иной. Например, если бы они говорили о вмешательстве России в наши выборы два года назад. Или если бы они говорили об аннексии Крыма. Но мне кажется, что этого не будет, а Трамп попытается наладить дружеские отношения. Но ведь то, что Путин сделал два года назад в отношении США — явно не дружеский жест", — сказал Макфол.

Митинги продолжились и в день саммита — однако теперь протестующих не подпускали к дворцу, где проходила встреча.

Вражеская пресса

Атмосфера встречи начала накаляться ближе к совместной пресс-конференции. Путин и Трамп еще не закончили переговоры, а журналисты уже почти передрались в пресс-зале.

Интересно, что именно негативное отношение к журналистам — общая черта, которую подметили финские СМИ. Крупнейшая газета Финляндии "Хельсингин саномат" развесила по всему городу плакаты, приветствовавшие лидеров на "земле свободной прессы" и рассказывающие о проблемах журналистов в США и России.

Проблемы как минимум у одного журналиста на этой встрече все же возникли. За несколько минут до начала пресс-конференции сотрудники секретной службы попросили одного из сидящих в зале выйти для выяснения какого-то вопроса.

Мужчина, представившийся журналистом издания The Nation Сэмом Хуссейни, отказался покидать помещение, объяснив, что он не сможет попасть обратно.

Пытаясь доказать свое право быть на пресс-конференции Путина и Трампа, он вытащил лист бумаги, на котором было написано "Договор о запрещении ядерного оружия". Такие мини-плакаты журналисты часто рисуют, чтобы привлечь внимание президентов к себе и получить возможность задать вопрос.

Однако агенты силой выставили Хуссейни за дверь — так, будто он собирался устроить политический митинг. На странице Хуссейни в "Фейсбуке" указано, что он является директором по коммуникациям в "Институте гражданской точности".

Вражеская делегация

Официально ни Белый дом, ни Кремль не стали объявлять состав своих делегаций — самых высокопоставленных членов можно было рассмотреть на протокольной съемке во время расширенной встречи.

Со стороны Путина в камеры не попал ни один из участников санкционных списков. С ним сидели только те, кому там положено было быть по статусу — помощник президента по международным вопросам Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь Дмитрий Песков, посол России в США Анатолий Антонов, руководитель протокола Путина Владислав Китаев, а также спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.

С Трампом приехал советник по национальной безопасности Джон Болтон и госсекретарь Майк Помпео.

Самым интересным персонажем в делегации можно назвать помощника президента США и старшего директора по европейским и российским отношения в Национальном совете по вопросам безопасности Фиону Хилл — бывшего разведчика и соавтора книги "Мистер Путин — оперативник в Кремле", где российский президент сравнивался с Мистером Бином.

Фиону называют "красной тряпкой" для Путина. Хилл неоднократно спорила с президентом относительно ключевых вопросов в российской повестке и критично отзывалась о российском лидере. Вопрос, будет ли она присутствовать на встрече двух лидеров, волновал американский истеблишмент.

Хилл действительно приехала в Хельсинки как советник Трампа, подтвердил Би-би-си представитель Белого дома. Ее присутствие на переговорах не подтверждали до последнего момента. Ранее Трамп не допустил ее на встречу с Путиным в рамках саммита "большой двадцатки".

Теперь ее присутствие на переговорах особо отметили Си-эн-эн и Washington Post. По данным источников этих изданий, Трамп лично настоял на ее присутствии на переговорах в расширенном формате.

Вражеский спецпрокурор

После в общей сложности четырех часов, проведенных на разных встречах, лидеры вышли к прессе с заготовленными заявлениями о проделанных шагах на пути к нормализации отношений.

"Наши отношения находились в ужасном состоянии, но четыре часа назад это изменилось", — заявил Трамп. Он признал, что его заявления могут быть негативно восприняты в США, но подчеркнул, что готов на политический риск ради мира, но не готов рисковать миром из-за внутренней политики.

Глава Белого дома с улыбкой на лице и периодически поворачиваясь к Путину, рассыпался в комплиментах по поводу завершившегося накануне в России чемпионата мира по футболу. "Он стал одним из лучших! И был организован просто великолепно. А сборная Россия сыграла очень хорошо!", — похвалил Путина Трамп.

По словам президентов, они обсудили все острые темы — от ядерной программы КНДР до предполагаемого вмешательства России в американские выборы, от ядерной безопасности до восстановления сотрудничества спецслужб. Раскрыть конкретные детали президенты пообещали позднее. Собеседник Би-би-си в одной из делегаций сказал, что стороны могут сообщить о них в ближайшие дни.

В какой-то момент лидеры так увлеклись, что начали отвечать на вопросы друг за друга. Владимир Путин в ответ на вопрос американского журналиста Трампу о позиции США по Крыму попросил дать ему слово и сказал, что США называют полуостров незаконно присоединенным и не признают его российским, а Россия, в свою очередь, считает референдум легитимным, а полуостров — своим.

Ожидаемые вопросы о 12 сотрудниках ГРУ и вмешательстве в выборы лишь раззадорили президентов — казалось, они нашли в лице спецпрокурора Мюллера общего врага.

"Я хотел, чтобы [Трамп] выиграл [выборы], — признался Путин, — потому что он выступал за нормализацию отношений". Трамп сказал, что не видит доказательств причастности России, хотя считает обвинения "позором". Путин отмечал, что готов допустить спецпрокурора Мюллера до сотрудников ГРУ, но только если Россию допустят до главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.

Путин говорил так, будто не помнит фамилию спецпрокурора, называя его то Миллером, то Мюллером, однако неожиданно оказался в курсе судебного процесса компании "Конкорд" Евгения Пригожина, которую обвиняют во вмешательстве в выборы.

Последний же вопрос и вовсе выглядел как заготовка для позитивного настроя. Отвечая на вопрос Russia Today о том, что инициатива сирийского урегулированию принадлежит России и, как говорят дипломаты, мяч на стороне Москвы, Путин с улыбкой на лице выдал отточенную фразу.

"Что касается того, что мяч на нашей стороне по Сирии… Господин президент только что говорил о том, что мы успешно провели чемпионат мира по футболу. Вот хочу господину президенту этот мяч передать, теперь этот мяч на его стороне" — сказал Путин и передал Трампу мяч. Трамп ловким броском направил мяч в руки супруги Мелании, добавив при этом, что отдаст подарок сыну Бэррону.

Главную мысль, которую президенты хотели донести до собравшихся, озвучил Путин: "Холодная война, эпоха противостояния ушла в прошлое. Сейчас другие вызовы: терроризм, трансграничная преступность, проблемы в мировой экономике".

"Целью Трампа было снизить напряженность, — сказала Би-би-си официальный представитель госдепа США Ванесса Эккер. — У нас много проблем в наших двусторонних отношениях — не только вмешательство в выборы, но и ситуация в Сирии, конфликт на Украине. И то, что у них было позитивное отношение после встречи, это хорошо".

Впрочем, для других эта встреча показалась не дружелюбной, а скорее неподготовленной.

"Мне кажется, что эта встреча не очень хорошо подготовлена — в довольно короткие сроки это было объявлено, и мы точно не знаем и, наверно, не будем знать, о чем точно идет речь… Конечно, Владимир Путин очень опытный и умный президент, очень такой хорошо подготовленный. Впечатление уже создавалось о Трампе, что он может быть не очень хорошо подготовлен, так что это не очень сбалансированная ситуация", — предполагает бывший посол Финляндии в России Ханну Химанен.

После счастливой фотосессии с мячом лидеры разъехались. А спустя еще несколько часов стало известно, что в США задержали российскую гражданку по обвинению в том, что она работала иностранным агентом в интересах высокопоставленного российского лица, внесенного в санкционные списки.