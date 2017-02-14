Четвертый за восемь дней российский губернатор подал в отставку

Губернатор Рязанской области Олег Ковалев досрочно складывает свои полномочия. Кроме того, на заседании областного правительства он объявил, что решил не выдвигаться на новый срок на предстоящих в сентябре губернаторских выборах.

"Заявление об отставке я подал на имя президента чуть более недели назад. Когда оно будет рассмотрено, я не знаю", — цитирует Ковалева агентство Интерфакс. Губернатор не уточнил, почему принял такое решение, отметив только, что всего в Рязанской области он отработал почти девять лет.

Телеканал "Дождь" предсказал отставку Ковалева еще на прошлой неделе. Источники телеканала утверждали, что она связана не с проблемами в регионе, а с состоянием здоровья губернатора, из-за которого ему будет сложно отработать еще один срок.

Потенциальным преемником Ковалева на должности губернатора телеканал называл депутата Госдумы Николая Любимова, выходца из соседней Калужской области. Сам он тогда, впрочем, заявил, что ничего не знает о своем возможном назначении.

Ковалев — четвертый губернатор, подавший в отставку за последние восемь дней. Так, в понедельник, 13 февраля, о досрочном сложении полномочий объявил глава Новгородской области Сергей Митин. Он тоже заявил, что не будет участвовать в сентябрьских выборах.

Кроме того, с такой же формулировкой — об уходе по собственному желанию и неучастии в предстоящих губернаторских выборах — на прошлой неделе с должностями расстались пермский губернатор Виктор Басаргин и глава Бурятии Вячеслав Наговицын.

Все четверо, включая Ковалева, упоминались газетой "Ведомости" в списке из семи губернаторов, которых в Кремле решили сменить перед региональными выборами в сентябре 2017 года и президентской кампанией 2018 года.

Также в том списке упоминались глава Карелии Александр Худилайнен, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и руководитель Ивановской области Павел Коньков. Издание утверждает, что Кремль хочет перед выборами улучшить ситуацию в проблемных регионах.