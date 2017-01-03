Суд одного из районов Праги вынес окончательно решение по поводу действий участника митинга 17 ноября 2014 года, который бросал яйца в президента республики Милоша Земана.

Инцидент произошел во время открытия памятного знака в честь 25-летия падения коммунистического режима в пражском районе Альбертов. Как напоминают Ceske Noviny, президента освистали из-за его заявлений о непричастности России к гражданскому конфликту на Украине, вульгарных высказываний по радио и пристрастия к алкоголю. Телохранители заслонили главу государства зонтами, однако несколько снарядов достигли цели. Одно яйцо попало в принимавшего участие в мероприятии президента ФРГ Иоахима Гаука.

Полиция задержала двоих метателей яиц, уточняет Чешское телевидение. Один из них был вскоре оправдан, а при рассмотрении действий второго подозреваемого чешская Фемида надолго задумалась.

Сначала власти посчитали, что действия мужчины не могу рассматриваться ни как уголовное преступление, ни как административный проступок. Однако администрация муниципального района оспорила такое решение и настояла на полицейском разбирательстве. В октябре прошлого года дело было передано прокуратуре, а теперь дошло до суда. Обвиняемому вменялось в вину преступление против мирного сосуществования, ему грозило до двух лет лишения свободы. Однако в итоге суд посчитал, что ни об уголовной, ни об административной ответственности в данном случае речь идти не может.

Добавим, осенью 2016 года ряд депутатов чешского парламента высказались за возвращение в уголовное законодательство статьи за публичное оскорбление главы государства. Однако после широкой критики со стороны общественности большинство законодателей отказались от поддержки законопроекта. Критики ужесточения законодательства указывали на недопустимость возвращения к коммунистической практике законодательной охраны партийных бонз.