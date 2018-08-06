Черный уикенд: за два дня в водоемах Латвии утонули 8 человек

информации пресс-центра Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), на минувших выходных в водоемах Латвии при различных обстоятельствах погибли 8 человек.

В субботу, около 14.30 в Лиелупе (Юрмала) ушел купаться и длительное время не возвращался на берег отдыхающий. О ЧП сообщили спасателям, спустя несколько часов его тело нашли в 20 метрах от берега.



В 18.00 в Екабпилсе, в Даугаве утонул еще один человек. Чтобы найти тело, спасатели использовали специальную доску. Мужчину доставили на берег, где и передали медикам Службы неотложной помощи, однако спасти его так и не удалось.

Около 20.00 в карьере под Бабите (волость Салас) также утонул человек. Его тело нашли в результате поисков примерно в 3 метрах от берега на глубине 4 метров.

В субботу утонул также рыбак, отправившийся порыбачить на Лиелупе в Юрмале. Его тело удалось отыскать в ночь на 5 августа.

Как отмечают в ГПСС, неспокойно было и в воскресенье. Первый вызов поступил из Айзкраукле, где ушел купаться и не вернулся мужчина. В скором времени спасателям удалось найти его тело. В 15.00 еще один человек утонул в краю Эрглю.