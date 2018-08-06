06.08.2018, 10:40

Черный уикенд: за два дня в водоемах Латвии утонули 8 человек

 (3)
rus.DELFI.lv
EST 1
Küünal
фото иллюстративноеFoto: Henri-Kristian Kirsip

информации пресс-центра Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), на минувших выходных в водоемах Латвии при различных обстоятельствах погибли 8 человек.

В субботу, около 14.30 в Лиелупе (Юрмала) ушел купаться и длительное время не возвращался на берег отдыхающий. О ЧП сообщили спасателям, спустя несколько часов его тело нашли в 20 метрах от берега.


В 18.00 в Екабпилсе, в Даугаве утонул еще один человек. Чтобы найти тело, спасатели использовали специальную доску. Мужчину доставили на берег, где и передали медикам Службы неотложной помощи, однако спасти его так и не удалось.

Около 20.00 в карьере под Бабите (волость Салас) также утонул человек. Его тело нашли в результате поисков примерно в 3 метрах от берега на глубине 4 метров.

В субботу утонул также рыбак, отправившийся порыбачить на Лиелупе в Юрмале. Его тело удалось отыскать в ночь на 5 августа.

Как отмечают в ГПСС, неспокойно было и в воскресенье. Первый вызов поступил из Айзкраукле, где ушел купаться и не вернулся мужчина. В скором времени спасателям удалось найти его тело. В 15.00 еще один человек утонул в краю Эрглю.

Также в минувшее воскресенье тела еще двух утонувших обнаружили в водоемах Риги. По данным ГПСС, в период с мая по август 2018 года в водоемах Латвии утонули уже 65 человек.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Опасен даже за решеткой: прокуратура боится, что отбывающий пожизненное заключенный может навредить экс-жене

06.08.2018
Прокуратура считает отбывающего пожизненное наказание в Вируской тюрьме Андрея Тали настолько опасным, что ходатайствует о запрете на приближение к его бывшей жене.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



В Нарве скончался водитель, выехавший с дороги из-за проблем со здоровьем

06.08.2018
Сегодня, 6 августа, в 9.35 в Центр тревоги сообщили о ДТП в Нарве на Таллиннском шоссе. По имеющейся на данный момент информации, автомобиль, за рулем которого находился 61-летний мужчина, выехал с дороги и после этого врезался в дерево по причине нарушения здоровья водителя. Водитель скончался на месте происшествия.
Подробнее

Meeste käekell Daniel Wellington DW00100009
189,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100065
109,- €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
290,- €
269,70 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100016
159,- €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Okinawa
69,- €
27,60 €
-15% Meeste käekell Police NAVIGATOR PL.14799JS/04
179,- €
152,15 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ