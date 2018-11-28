28.11.2018, 09:45

Черные ящики разбившегося "Боинга" Lion Air показали "фатальную борьбу человека и машины"


Интерфакс
EST
Lion Air
Lion AirFoto: AP

Данные "черного ящика" самолета индонезийской авиакомпании Lion Air, потерпевшего крушение в октябре, показали, что пилоты старались избежать падения почти с самого момента взлета, пишет во вторник New York Times.

Газета отмечает, что бортовой самописец показал "фатальную борьбу между человеком и машиной", так как нос самолета более 20 раз опасно опускался вниз на протяжении 11-минутного полета.

"Пилоты умудрялись поднимать нос снова и снова, пока, наконец, не потеряли контроль, и самолет стал падать в океан со скоростью 450 миль в час", — пишет издание.

Данные бортового самописца подтверждают версию, что компьютеризированная система, установленная на самолетах Boeing 737, из-за неправильной информации, получаемой от датчиков на фюзеляже, привела к сваливанию самолета, отмечает New York Times.

Ожидается, что предварительный отчет об авиакатастрофе, подготовленный индонезийскими следователями, будет представлен в среду.

Самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Lion Air разбился 29 октября неподалеку от побережья острова Ява. Все находившиеся на борту 189 человек погибли.

После трагедии компания Boeing направила операторам своей новейшей модели Boeing 737 Max предупреждение о том, что ошибочные данные системы контроля за полетом могут привести к крутому пикированию самолета.

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