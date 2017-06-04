Черногория вступает в НАТО: кто этому (не) рад

В начале июня Черногория станет полноправным членом Североатлантического альянса. Многие в стране и за ее пределами против этого шага. DW — о его последствиях и значении.

Черногория официально станет 29-м членом НАТО 5 июня. Решение о вступлении в Североатлантический альянс, принятое парламентом страны в конце апреля, далось депутатам нелегко: голосованию предшествовала длительная политическая борьба между сторонниками и противниками такого шага. На итоговом заседании присутствовало чуть более половины депутатов: в это время оппозиция проводила у здания парламента акцию протеста.



Черногория и НАТО



Расколот не только парламент. По данным социологических опросов, среди жителей республики противников вступления в НАТО даже чуть больше, чем сторонников. Тем не менее глава правительства Черногории Душко Маркович заявил о принятии "исторического решения". "НАТО, как и ЕС, стала гарантом мира и стабильности, а также основой экономического и общественного процветания", — заявил он в день голосования.

На недавнем саммите альянса в Брюсселе, в котором Черногория впервые приняла участие на правах страны — члена НАТО, еще даже не став таковым формально, черногорский премьер оказался в центре внимания СМИ совсем по другой причине.



Во время осмотра нового здания штаб-квартиры альянса президент США Дональд Трамп оттолкнул Душко Марковича в сторону, чтобы занять место в первом ряду. Видеозапись инцидента вызвала широкий резонанс в соцсетях. Брюссельский эпизод не остался незамеченным и в Москве. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что Трамп повел себя "не слишком изящно". "Но он так лишь зримо показал ее (Черногории. — Ред.) подлинное место в альянсе", — написал Пушков в Twitter.



Реакция Москвы на вступление Черногории в НАТО



Другие российские политики также не скрывают своего недовольства тем, что Черногория — традиционный союзник Сербии и России — открыто встала на сторону США и их партнеров.

Шаг тем более знаменательный, ведь в 1999 году альянс совершал массированные бомбардировки Союзной Республики Югославия, в которую тогда входили Сербия и Черногория. Но уже после провозглашения независимости в 2006 году карликовое государство с населением в 625 тысяч человек взяло курс на вступление в западный оборонительный союз, а в 2014 году присоединилось к санкциям ЕС против Кремля.



На этом фоне отношения между Москвой и Подгорицей серьезно ухудшились. В конце апреля российский МИД возложил на депутатов черногорского парламента, проголосовавших за присоединение республики к НАТО, ответственность за последствия "реализации планов внешних сил, стремящихся углубить существующие в Европе и на Балканах разделительные линии, вбить клин в основанные на глубоких исторических традициях дружественные отношения черногорцев с сербами и россиянами".



Черногория — не приоритет для Москвы?



Но Кремль был не готов выделить значительные ресурсы на то, чтобы вывести Черногорию из зоны влияния США, полагает заместитель главного редактора Carnegie.ru — интернет-издания Московского центра Карнеги — Максим Саморуков.

"Черногория расположена далеко от российских границ, поэтому то, вступит она в альянс или нет, по большому счету, никак не повлияет на ситуацию в России в плане безопасности", — пояснил эксперт в интервью DW. Черногория обладает небольшой армией численностью примерно в две тысячи человек. Стратегическое значение для России могут представлять порты этой страны, расположенные на адриатическом побережье. Однако на данный момент приоритетом для Москвы являются близлежащие регионы — Центральная Азия, Крым и Кавказ, считает Саморуков.



Госпереворот по заказу Кремля?



А вот власти Черногории вовсе не уверены в том, что Кремлю безразлична судьба республики. Осенью 2016 года местная прокуратура объявила о предотвращении попытки госпереворота и покушения на тогдашнего премьер-министра Мило Джукановича. По данным правоохранительных органов, в группу заговорщиков, помимо сербских националистов, входили и два агента российской разведки. Москва официально отвергла любую причастность к организации путча.



Максим Саморуков считает, что для столь серьезного заговора Подгорица отреагировала на инцидент слишком спокойно. Власти Черногории не стали закрывать границы и не ужесточили контроль в отношении российских граждан, которые по-прежнему могут находиться в стране без визы. Кроме того, заговорщики вели себя весьма непрофессионально, поэтому "сложно предположить, что Россия принимала серьезное участие в организации переворота", — полагает эксперт Центра Карнеги.

После вступления в Североатлантический альянс Черногория сможет эффективнее противостоять давлению извне, полагает глава Черногорского центра мониторинга и исследований Златко Вуйович. По его словам, Сербия длительное время пыталась осуществлять влияние на политику соседней страны через политические партии, СМИ и неправительственные организации.



После того как Черногория станет полноправным членом НАТО, "влияние Сербии резко снизится и продолжит снижаться", полагает Вуйович. На его взгляд, уменьшится и влияние России — в том числе и по той причине, что члены альянса обмениваются разведданными.

Несмотря на то, что половина жителей против вступления страны в НАТО, отмечает Вуйович, "Черногория перешла Рубикон и определилась, с кем ей быть — с Востоком или Западом". "Можно сказать, что ей авансом выдали путевку в западный оборонительный союз. Для роста в стране прозападных настроений понадобится еще много времени", — резюмирует эксперт.