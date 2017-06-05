Черногория официально стала членом НАТО

Черногория передала акт о присоединении к НАТО заместителю госсекретаря США Томасу Шэннону, официально став, таким образом, 29-м членом альянса.

Как передает корреспондент "Интерфакса", торжественная церемония передачи акта состоялась в понедельник в госдепартаменте США. В церемонии принимал участие генсек НАТО Йенс Столтенберг и премьер Черногории Душко Маркович.

Процедура передачи акта о присоединении к НАТО от страны — нового члена альянса на хранение правительству США закреплена в Североатлантическом договоре. Как сообщил госдепартамент, уже 7 июня флаг Черногории будет поднят в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Как заявил на торжественной Шэннон, Черногория отстояла свое право выбирать себе союзников в условиях иностранного давления.

"Черногория … она отстояла свое суверенное право самостоятельно выбирать союзы, даже в условиях постоянного иностранного давления", — заявил он. По словам американского дипломата, присоединение Черногории к НАТО "посылает серьезные сигнал и способствует укреплению региона".

Незадолго до церемонии МИД России распространил заявление, в котором говорилось, что Москва оставляет за собой право на ответные меры в связи с враждебной линией Подгорицы на фоне формального завершения процедуры вступления Черногории в Североатлантический альянс.