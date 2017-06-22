Через семь лет Нигерия обгонит США по численности населения

Через семь лет население Индии превысит население Китая, а Нигерия обгонит США и выйдет на третье место в мире по этому показателю после 2050 года. Такие прогнозы содержатся в докладе отдела ООН по народонаселению.

Прогнозируется, что текущее население Земли, составляющее 7,6 млрд человек, к 2030 году увеличится до 8,6 млрд, а к 2100 году — до 11,2 млрд человек при сохранении нынешних темпов роста.

Ежегодно население Земли растет на 83 млн, и этот тренд сохранится в ближайшие годы, даже несмотря на снижение рождаемости, которое наблюдается с 1960-х годов. По словам Джона Уитмота, главы подразделения ООН, доклад основан на оценке демографической ситуации в 233 странах мира.

"Население Африки отмечается высоким приростом, и ожидается, что свыше половины роста населения в период до 2050 года будет происходить в этом регионе", — уверен он. — Другая крайность — ожидаемое сокращение населения Европы, которое будет наблюдаться в ближайшие десятилетия".

Ожидается, что половина прироста населения до 2050 года будет приходиться на девять стран — Индию, Нигерию, Конго, Пакистан, Эфиопию, Танзанию, США, Уганду и Индонезию. В настоящее время в список наиболее населенных стран с наименьшей рождаемостью входят Россия, Китай, США, Бразилия, Япония, Вьетнам, Германия, Иран, Таиланд и Великобритания.