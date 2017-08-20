Чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева забили до смерти в драке

В Хабаровске убит чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев.

Ранним утром в воскресенье спортсмен находился в местном кафе, где повздорил с одним из посетителей. Словесный конфликт перерос в драку, в результате которой Драчев получил черепно-мозговую травму, сообщает сайт DVNovosti.

"Амурмедиа" сообщает, что момент убийства Драчева у кафе "Галерея" был зафиксирован камерами наблюдения.

Издание информирует со ссылкой на знакомых спортсмена, что один из отдыхавщих там молодых людей начал провоцировать его на драку. На что спортсмен предложил ему успокоиться и выяснять отношения на трезвую голову в перчатках на ринге. Но нападающего это не устроило, и он начал драку. Драчева с места происшествия увезли на машине скорой помощи в больницу, где он скончался в реанимационном отделении.

На видео момента убийства, опубликованном на YouTube, видно, что вокруг Драчева группа молодых людей, но бьет его один человек. Сначала наносит удар ногой, который валит его на землю, а затем добивает ударами кулака в голову. Во время драки охранники кафе "Галерея" стоят в стороне и наблюдают. Проходящие мимо люди также не вмешиваются в драку и снимают происходящее на мобильные телефоны.

"Интерфакс" сообщает о возбуждении уголовного дела ч. 4 ст. 111 УК РФ — "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

29 июля на берегу Байкала был убит 20-летний чемпион Европы по вольной борьбе Юрий Власко. В ходе массовой драки его ударили ножом в грудь. Нападавший скрылся, в начале августа подозреваемого в этом преступлении задержали в Бурятии.