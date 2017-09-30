Чем вызван отказ неграждан Латвии оформлять гражданство детям?

Статус негражданина Латвии, с которым его обладатели боролись на протяжении нескольких десятилетий, для некоторых семей, как ни странно, оказывается не только допустимым, но и желанным.

Они совершенно осознанно и добровольно передают статус негражданина своим детям, хотя по законам страны имеют полное право оформить им полноценное гражданство.

Сейчас латвийские политики заинтересовались такими семьями.

"У нас нет четкого понимания"

Нашу героиню Дину мы искали несколько месяцев. И даже не ее, а ее родителей. Для Латвии они — большая редкость. Это пара неграждан, у которых два года назад родилась дочь. Имея все законные основания оформить ей гражданство Латвии, родители выбрали для ребенка негражданский паспорт — совершенно добровольно и почти без колебаний.

С начала 1990-х годов негражданский паспорт в Латвии считается признаком ущемления политических прав. На данный момент в стране проживают более 240 тысяч неграждан. Они не могут голосовать и быть избранными, служить в армии и занимать определенные должности.

Все они, согласно закону, считаются гражданами бывшего СССР или их потомками. Для того чтобы стать гражданами Латвии, они должны сдать экзамены. Для одних эта процедура оказывается слишком сложной, для других — неприятной.

По словам правозащитницы, члена правления общественной организации Конгресс неграждан и депутата Юрмальской думы Елизаветы Кривцовой, обладатели паспортов негражданина Латвии делали все возможное, чтобы сменить статус: проводили пикеты, жаловались в Конституционный суд и многочисленные европейские инстанции.

"Существует около 80 различий в правах граждан и неграждан. В первую очередь речь идет о политических правах, — сказала она Русской службе Би-би-си. — Гражданство является символом равенства. Как только начинаем вводить категории людей, у которых меньше прав, мы ухудшаем их положение".

Другими словами, в общественном дискурсе статус негражданина был скорее обузой, чем привилегией. Поэтому случай Дины для многих жителей Латвии выглядит совершенно непонятным. Чиновники тоже не понимают, откуда берутся такие семьи.

"У нас нет четкого понимания. Возможно всякое. Не хочу осуждать, но у нас есть всякие родители. Может, не могли решить", — сказала Русской службе Би-би-си парламентский секретарь министерства внутренних дел Эвика Силиня.

Проблемы только общие

Найти такую семью действительно нелегко — по причине их малочисленности, а также ввиду чувствительности вопроса. Евгения, папу Дины, мы искали несколько месяцев. Он один из тех родителей, которые сами выбрали детям негражданский статус — такой же, как у мамы и папы.

Себя Евгений считает лояльным Латвии: он тут живет (вернувшись из Германии), платит налоги и растит дочь. Более того, если Дина захочет стать гражданкой — она сразу ею станет. Тут у Евгения нет никаких идеологических препятствий. Но пока дочери всего два года и разницы она не понимает, паспорт будет негражданским.

"Сейчас мы сделали так, чтобы у нас у всех был одинаковый статус, — объясняет он Русской службе Би-би-си. — Вот сейчас, если мы соберемся ехать в Россию, то мы все просто сядем и поедем (в Россию негражданам Латвии виза не нужна, гражданам нужна — Би-би-си). Если мы соберемся в Англию посмотреть на Ноттингем или Шервудский лес, то мы все пойдем делать визу. Мы все равно пойдем делать [британскую] визу. От того, что мы пойдем делать ее на двоих, а не на троих, немного изменится сумма. Но количество проблем, которые нам придется преодолевать, будет в общем-то такое же".

Невостребованное право

В 2016 году в Латвии было зарегистрировано 56 новорожденных неграждан. Все они имели право получить гражданство Латвии, за которое так долго боролось поколение их родителей, бабушек и дедушек. Однако этого не произошло.

Если руководствоваться формулировкой закона, то в Латвии — через 26 лет после восстановления независимости — продолжают рождаться потомки граждан бывшего СССР.

До недавнего времени это было связано с рядом бюрократических сложностей: чтобы ребенок двух неграждан стал гражданином, согласие нужно было от обоих родителей. Бывало, что один из них на момент оформления документов отсутствовал.

Однако четыре года назад законодательство было либерализовано: теперь хватает согласия одного родителя. Тем не менее, каждый год десятки пар выбирают статус негражданина для своих малышей.

Запрет ради сплочения

Такая ситуация вызывает недовольство многих латвийских политиков и экспертов.

"Моя позиция заключается в том, что лучшее для ребенка — получать гражданство при рождении. Абсолютно неприемлемым мне кажется то, что […] при рождении родители выбирают статус негражданина. Это унизительно для этого ребенка", — заявил Русской службе Би-би-си латвийский омбудсмен Юрис Янсонс.

Однако все попытки остановить эту практику наталкиваются на сопротивление со стороны других политиков и экспертов, что фактически делит страну пополам.

Очередной этап идеологической борьбы за статус детей неграждан начался после того как президент Латвии Раймонд Вейонис решил запретить регистрацию детей негражданами — в том числе ради сплочения общества. Его канцелярия подготовила соответствующий закон и передала его в парламент.

Однако депутаты его не поддержали. Выяснилось, что для одной из коалиционных партий — правоконсервативного "Национального объединения" — любая либерализация закона о гражданстве неприемлема. Даже если речь идет о нескольких десятках человек.

"Когда латвийское общество борется против олигархов и скрытого влияния Москвы, было бы странно поддержать что-то такое, что скорее является частью всего этого", — так предложение президента во время дебатов в парламенте охарактеризовал депутат от "Национального объединения" Эдгар Шноре.

Чтобы не расшатывать правящую коалицию, другие партии-участники тоже решили не поддерживать президентский законопроект. "Под угрозой стабильность правительства", — объяснил Русской службе Би-би-си вице-спикер Сейма Гундар Даудзе.

Что для латвийской политики крайне нетипично, в этом вопросе националисты оказались на одной стороне со многими негражданами: и те, и другие — против инициативы президента. Правда, причины совсем разные.

"Я считаю, что они начинают не с той стороны. Вы хотите больше сплоченности? Вам надо говорить со взрослыми людьми. Ну это же логично, — говорит Евгений. — В идеале они просто должны прекратить выдавать все негражданские паспорта и выдавать всем гражданские".