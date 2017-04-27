Чем Россия обеспечивает Донбасс и сколько это стоит

С 25 апреля самопровозглашенная Луганская народная республика живет за счет российского электричества и ничего за него не платит — украинские поставки энергии прекратились из-за многомиллионных долгов. Это произошло вскоре после того, как источники Bloomberg узнали о планах Кремля об экономической интеграции Донбасса. Процессу способствует блокада региона украинской стороной, официально введенная с марта 2017 года.

”Медуза” рассказывает, чем Россия обеспечивает непризнанные республики и во сколько это обходится.

Продукты

С августа 2014 года, когда конфликт на востоке Украины был в самом разгаре, Россия регулярно отправляет в Донбасс гуманитарные конвои. 27 апреля 2017-го МЧС России в 64-й раз снарядило колонну грузовиков, которая везет 400 тонн грузов: детское питание, продукты, лекарства и медицинское оборудование.

Гуманитарными поставками Россия не ограничивается, таможня фиксирует рост экспорта товаров на Украину, даже в тех категориях, которые официально попали под киевское эмбарго с начала 2016 года. Фактически это означает наращивание внешней торговли с ДНР и ЛНР. Непризнанные республики уже стали крупнейшими зарубежными потребителями российского пива и мяса.

Достоверно оценить объем поставок продуктов в Донбасс трудно. Но ФТС отчиталась, что по попавшим под эмбарго Киева категориям (мясо, рыба, конфеты, плавленые сыры, детское питание, чай, кофе, пиво, водка и другие) за 2016 год Россия экспортировала ”на Украину” товаров на 222 миллиона долларов. Эту помощь России нельзя считать безвозмездной, ведь за товары жители ДНР и ЛНР платят в магазинах.

Газ

С февраля 2015 года Киев перестал поставлять газ на территорию ДНР и ЛНР, а с ноября в принципе отказался от российского газа. Это означает, что весь отправленный с тех пор ”на Украину” газ фактически оказывался на территории, контролируемой сепаратистами. Только за 2016 год ”Газпром” отчитался о поставках в соседнюю страну 2,4 миллиарда кубометров газа. Платить за эти поставки Киев не намерен.

По состоянию на лето 2016 года Россия поставила в Донбасс газа на 719 миллионов долларов (41 миллиард рублей).

Свет

Луганская область задолжала за свет 5,2 миллиарда гривен (195 миллионов долларов), из которых около половины — долги районов, контролируемых ЛНР. За это с 25 апреля Киев перестал поставлять энергию сепаратистам; с этого же момента снабжать ЛНР электричеством начала Россия. По разным оценкам, российским потребителям это обойдется в 2-4 миллиарда рублей ежегодно. При этом источники ”Коммерсанта” сообщают, что затраты возложат только на промышленных потребителей, а не на население.

Вопрос с отключением электричества в Донецкой народной республике, говорят в Киеве, ”не стоит так остро”. Вся Донецкая область задолжала 5,8 миллиарда гривен, но на сепаратистов из них приходятся только 500 миллионов (почти 19 миллионов долларов).

Вода

Вскоре после отключения света в Киеве напомнили, что за воду ЛНР тоже не платит. Отключить подачу питьевой воды грозились еще в 2016 году, но теперь в связи с блокадой и невозможностью подвоза угля на Луганскую теплоэлектростанцию такой вариант развития событий стал более вероятным. Россия пока не сообщала, сможет ли она на постоянной основе обеспечить Донбасс водой.