Челси Мэннинг выходит из тюрьмы. Для нее собрали более 100 тысяч долларов

Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг (Брэдли Мэннинг) в среду выходит на свободу из мужской тюрьмы Форт-Ливенворт, отбыв рекордное наказание за самое масштабное в истории США разглашение секретной информации. К ее освобождению WikiLeaks объявила в Twitter сбор средств для Мэннинг, и за несколько часов получила на виртуальный кошелек сумму свыше 100 тысяч долларов.

Челси Мэннинг в 2010 году в Ираке была известна как рядовой Брэдли Мэннинг — ей удалось добиться права изменить пол уже в тюрьме. WikiLeaks получил от Мэннинга и опубликовал сотни тысяч военных и дипломатических документов. Среди них были видеозаписи воздушных ударов, в результате которых были убиты мирные граждане, сотни тысяч докладов об инцидентах на фронтах в Афганистане и Ираке, досье на заключенных тюрьмы Гуантанамо и около 250 тысяч дипломатических депеш Госдепартамента США.

Брэдли был задержан на месте службы. В 2013 году трибунал приговорил его к 35 годам тюремного заключения за разглашение секретных документов о деятельности правительства и американских дипломатов. Несмотря на смену пола, Челси Мэннинг отбывала заключение в мужской тюрьме. Известно, что в 2016 году Мэннинг дважды пыталась покончить с собой.

Sky News отмечает, что Мэннинг выйдет на свободу в мире, который за семь лет ее заключения стал более терпим к трансгендерам.

Решение помиловать Мэннинг и еще 64 узников президент Барак Обама принял за пару дней до того, как покинуть Белый дом. Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж, получивший всемирную известность после публикации переданных Брэдли документов, ранее заявлял, что согласен на экстрадицию в США в случае помилования для Мэннинг. Но пока этого не произошло.

С 2012 года Ассанж живет в посольстве Эквадора в Лондоне. Он попросил убежища в дипмиссии, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его подозревают в преступлениях сексуального характера. Ассанж отвергает все обвинения и называет их политически мотивированными. Он опасается, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения либо смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.