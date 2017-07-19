Человек Трампа в России: что мы знаем о новом после США в Москве

Белый дом определился с кандидатурой нового посла Соединенных Штатов в России: им должен стать Джон Хантсман из влиятельной семьи мормонов. Подробнее о нем пишет DW.

У Дональда Трампа есть кое-что общее с Джоном Хантсманом — кандидатом на должность посла США в России: оба баллотировались на пост президента, причем с похожими лозунгами. Но "Country first" ("Страна — прежде всего") Хантсмана не пользовался таким же успехом в 2012 году, как "America first" Трампа в 2016-м.

Теперь Джону Хантсману, если Конгресс утвердит его кандидатуру, предстоит выполнить непростую миссию в Москве — представлять интересы Вашингтона на фоне продолжающегося скандала вокруг расследования предполагаемого влияния Кремля на исход выборов в США в 2016 году. DW рассказывает, что за человек Хантсман и как его назначение может сказаться на американо-российских отношениях.

Мормоны Хантсманы и американская мечта

Джон Мид Хантсман-младший (таково его полное имя) — старший из девяти детей миллиардера-мормона из Юты. Джон Хантсман-старший в классической американской манере сделал себя сам: начал работать еще школьником, продавая яйца, и разбогател, к 80 годам не только создав крупную международную химическую компанию, но и приобретя влиятельных друзей в политике — Дика Чейни и Джорджа Буша-старшего.

Начало карьеры Хантсмана-младшего тем не менее не было безоблачным: в 15 лет он бросил школу, потом, поступив в университет штата Юта, отправился на два года работать в мармонскую миссию на Тайвань.

А вернувшись, совершил головокружительный скачок по дипломатической карьерной лестнице: начав помощником по персоналу в администрации Рональда Рейгана, уже при следующем президенте, Джордже Буше-старшем, Джон стал заместителем помощника госсекретаря в департаменте международной торговли Минторга США. В 1992 году в возрасте 32 лет Хантсман возглавил американское посольство в Сингапуре: на тот момент он был самым молодым послом США.

Губернатор и снова посол

Карьеру в госаппарате Хантсман продолжил при президенте Джордже Буше-младшем, с 2001 по 2003 годы проработав заместителем торгового представителя США. В 2004 году он выиграл губернаторские выборы, возглавив штат Юта.

Судя по опросам населения, Хантсман отлично справлялся со своей работой и без труда сумел переизбраться на второй срок. Но уже в 2009 году он ушел с поста губернатора, вернувшись к дипломатической карьере: Барак Обама назначил Хантсмана, хорошо владеющего китайским языком, на должность посла США в КНР.

Примерно в это время начинается история публичных стычек между тогда еще бизнесменом Дональдом Трампом и Джоном Хантсманом-младшим, который в президентской гонке 2012 года хотел стать кандидатом от Республиканской партии. Трамп, который участвовать в той избирательной кампании отказался, в декабре 2011 года назвал Хантсмана слабым дипломатом: "Политика Хантсмана в отношении Китая показывает, что нам нужны деловые люди, чтобы вести переговоры с КНР". Еще Трамп говорил, что Хантсман "подарил Штаты Китаю" и что он — всего лишь "политический легковес".

В свою очередь Хантсман резко критиковал Трампа во время предвыборной кампании 2016 года, особенно за его сексистские высказывания. Бывший губернатор Юты требовал снятия кандидатуры Трампа в пользу Майка Пенса.

Несмотря на взаимную критику, Трамп после победы на выборах рассматривал Хантсмана в качестве одного из претендентов на пост госсекретаря.

Взгляды Хантсмана и Россия

Джона Хантсмана-младшего, который до последнего времени возглавлял экспертно-аналитический центр Atlantic Council, называют умеренным республиканцем. По многим политическим вопросам он выступает с позиций, противоположных Дональду Трампу и его команде. Он, например, не отрицает влияние человеческой деятельности на климат и полагает необходимым снизить его. Хантсман считается союзником сенатора Джона Маккейна и, как и он, сторонником жесткой линии в отношении России.

В частности, Хантсман ранее критиковал усилия предыдущей администрации США по сближению с Россией, указывая, что не стоит "делать вид, будто Кремль — партнер в большей степени, чем на самом деле, больше уважает права человека, чем на самом деле, и меньше угрожает соседям, чем на самом деле".

57-летнего Хантсмана, как отмечается в сообщении Белого дома в связи с выбором его кандидатуры, отличает "выдающаяся карьера политика, дипломата и бизнесмена". Действительно, помимо политической деятельности, Хантсман-младший периодически занимался делами фирмы отца и даже бывал в этом качестве в России, где у того есть свои активы.

Помимо этого отец семерых детей Хантсман-младший входит в наблюдательные советы нескольких крупных компаний — энергоконцерна Chevron, автомобилестроительного гиганта Ford и сети отелей Hilton.