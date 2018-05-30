"Человек-паук" и мальчик на балконе в Париже: новые подробности чудесного спасения

Семья повисшего на перилах балкона маленького мальчика выразила благодарность его спасителю — нелегальному иммигранту из Мали Мамуде Гассаме, который взобрался на 5-й этаж без страховки и подхватил ребенка.

"Он настоящий герой", — сказала бабушка мальчика.

В понедельник 22-летний Гассама побывал в Елисейском дворце по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона, который выразил ему благодарность и вручил медаль за храбрость, предложив работу в пожарной службе.

Гассаме также обещано французское гражданство.

Между тем, отцу четырехлетнего мальчика, оставившему ребенка одного дома и ушедшему в магазин, могут быть предъявлены обвинения в халатности и пренебрежении своими родительскими обязанностями.

Этот случай привлек широкое внимание общественности не только во Франции, но и за ее пределами, и постоянно появляются все новые подробности этого происшествия.

Почему ребенок оказался на балконе?

Три недели назад мальчик покинул Реюньон — заморскую территорию Франции в Индийском океане, где проживают его мать и бабушка, и приехал в Париж, где живет и работает его отец. Мать с другим ребенком должна приехать к ним в июне.

По словам консьержа, давшего интервью французскому телеканалу BFM TV, отец проживает на 7-м этаже многоэтажного дома на севере Парижа. Таким образом, согласно этой версии событий, ребенок уже пролетел два этажа, прежде чем смог зацепиться за перила балкона на пятом этаже.

Когда сосед с пятого этажа спросил его, где он живет, мальчик, как сообщается, показал наверх.

Его мать рассказала местному телеканалу Antenne Réunion, что отец мальчика не имеет привычки за ним присматривать и раньше тоже оставлял его одного.

"Я не могу оправдывать действия своего мужа. Люди могут сказать, что такое может с каждым случиться, и такое действительно бывало. Моему сыну просто повезло", — сказала она.

После того как отец мальчика вернулся из магазина, он еще задержался, чтобы поиграть в Pokemon Go, как сообщили прокуроры.

Не мог ли сосед поднатужиться и втащить мальчика к себе?

Некоторые сторонние наблюдатели стали комментировать действия мужчины на соседнем балконе, который, как представляется, мог бы просто втащить мальчика еще до появления Гассамы.

Однако сам этот человек в интервью газете Le Parisien сказал, что держал ребенка за руку, но не мог его втащить из-за перегородки, отделяющей балконы друг от друга.

"Я не хотел рисковать и отпускать его руку; я думал, что лучше все сделать постепенно, шаг за шагом", — сказал он.

Он также рассказал, что на мальчике был костюм "Человека-паука", у него кровоточил палец на ноге и были сорваны ногти.

По его словам, спасатели прибыли в его квартиру и перебрались через балкон, чтобы вызволить мальчика и Гассаму.

Где ребенок сейчас?

По данным французских СМИ, мальчика взяли на попечение социальные службы.

По данным телеканала BFM TV, отец совершенно обескуражен тем, что произошло. По французским законам, ему может грозить до двух лет тюремного заключения и штраф в сумме до 30 тыс. евро.

По заявлению Antenne Réunion, социальные службы Реюньона также проведут беседу с матерью мальчика.

В интервью французскому телеканалу RMC бабушка мальчика рассказала, что она почувствовала, увидев видеоролик, на котором ее внук висел на балконных перилах.

"Господи, я была в ужасе! Мой внук, мой внук, спасите его! К счастью, он [Гассама] сумел забраться; там внизу было много народу, но он не стоял сложа руки. Он вскарабкался на четвертый этаж. Это было потрясающе. Он очень храбрый", — прокомментировала женщина.

Кто такой Мамуду Гассама?

Ему 22 года, он из города Ягин на юго-западе африканской страны Мали, которую он покинул в 2013 году.

Гассама прошел традиционным пешим путем, которым идут нелегальные мигранты по Сахаре через три страны — Буркина-Фасо, Нигер и Ливию, — и затем по Средиземному морю в 2014 году прибыл в Италию со второй попытки, поскольку первый раз лодку, на которой он переправлялся, задержали пограничные службы.

"У меня не было никаких средств к существованию и никакой помощи ни от кого", — сказал он президенту Макрону.

Во время своего путешествия в Европу он год провел на работах в Ливии, где мигрантов часто эксплуатируют и даже порабощают бандформирования.

"Я очень много всего пережил. Нас ловили, нас избивали, но я не терял надежды", — рассказал он.

Он добавил в беседе с президентом, что прибыл во Францию, потому что в Италии никого не знал, а во Франции много лет жил его брат.

В Париже он перебивался на разных работах на строительстве и жил в общежитии в восточном пригороде Парижа Монтрёй, прозванном "маленьким Бамако" (по названию столицы Мали), где проживает большая диаспора из Мали.

Гассама не подавал прошение на статус беженца и находился в стране незаконно.

В общежитии он жил в одной комнате с родственниками и спал на матраце на полу.

В понедельник Гассама встретился с другим мигрантом из Мали, которому пожаловали французское гражданство за его отвагу: Лассана Батильи помог спастись покупателям еврейского кошерного супермаркета, когда в 2015 году джихадист взял там группу людей в заложники.

Батильи, написавший книгу о своих приключениях, сказал, что Гассама был все еще под впечатлением от своего собственного поступка.

"Он спросил меня о том, что пережил я во время того нападения, спрашивал совета, — рассказал об этой встрече Батильи в интервью BFM TV. — Мы это сделали просто так, но после все вдруг нами заинтересовались. Он отреагировал, как настоящий человек. Он не думал, что это станет медийной сенсацией".

Во вторник Гассама получил вид на жительство во Франции — первый шаг к получению гражданства. Он также подписал контракт на прохождение практики в парижской пожарной службе.

Все, что нужно, чтобы получить гражданство Франции, это забраться на 5-й этаж без страховки?

Многие тут же стали задаваться вопросом: а справедливо ли решение президента Макрона пожаловать гражданство Мамуде Гассаме?

Как поясняет корреспондент Би-би-си во Франции Хью Скофилд, согласно Статье 21-19 гражданского кодекса, быстрый процесс натурализации для иностранного гражданина возможен в случае свершения им "выдающегося деяния" в интересах Франции, или же если Франция заинтересована в его натурализации.

И именно этой статьей руководствовался президент, обещая, что Гассама в ближайшее время получит вид на жительство.

Франция всегда склонялась к идее "почетного" гражданства как способу выделить и наградить тех иностранцев, чьи действия послужили на благо идей и ценностей Французской республики, указывает Скофилд.

На заре революции существовал закон, по которому французское гражданство даровалось "мужчинам, чьи труды и отвага послужили на благо свободы". Именно так его получили Джордж Вашингтон и Томас Джефферсон.

Гораздо позже, в 1870-м, вышел указ, по которому гражданство могло быть получено теми, кто воевал на стороне Франции в войне против Германии. Большая часть его бенефициаров в то время были немцами.

И, естественно, есть еще отдельное положение о Французском легионе, который с 1830-х годов предлагает возможность повоевать за Францию солдатам других наций.

Но, как указывает корреспондент Би-би-си, автоматически легионеры не получают французского гражданства — за исключением тех, кто ранен в бою.

Сегодня в составе Французского легиона 8 600 солдат из 150 стран, и только примерно 200-м в год дается французское гражданство.