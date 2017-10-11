Человек из телевизора: кем был для страны Аллан Чумак

Умер Аллан Чумак — один из символов конца 1980-х — начала 1990-х годов, пользовавшийся всероссийской известностью как "телевизионный целитель".

Ему было 82 года.

10 октября о произошедшей накануне кончине Чумака сообщил в "Фейсбуке" его давний друг, украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон.

Супруга Чумака Людмила, с которой он прожил почти 40 лет, подтвердила журналистам факт смерти мужа, отказавшись комментировать причину: "Ушел из жизни человек — этого достаточно".

Сеансы Аллана Чумака некогда собирали у экранов миллионы людей, потерявших ориентиры в стремительно изменявшемся мире и уставших от житейских трудностей. У части россиян он сохранял популярность до самой смерти.

Профессия — журналист

Чумак, по профессии журналист, долго вел обычную жизнь и почувствовал в себе, по его словам, сверхъестественный дар, когда ему было изрядно за 40.

Родился он в Москве, в школе учился плохо, зато интересовался материями, не входившими в программу — например, индийской культурой и религией, что было довольно необычно для СССР конца 1940-х годов.

Впоследствии некоторые друзья детства утверждали, будто Чумак периодически рассказывал вещи, которых никак не мог знать, но что здесь правда, а что фантазии, навеянные его позднейшей славой, сказать сложно.

Сначала Чумак окончил институт физкультуры и был тренером по велоспорту, но в 29 лет неожиданно для окружающих поступил на факультет журналистики МГУ.

Работал спортивным комментатором на телевидении, в Агентстве печати "Новости", газетах "Вечерняя Москва", "Труд" и "Московский комсомолец". Его журналистские интересы в основном касались спорта, медицины и возможностей человеческого организма.

Голоса в голове

Судьба Чумака изменилась, по его словам, в 1978 году. Получив редакционное задание подготовить разоблачительный материал о "шарлатанах-целителях" и углубившись в тему, он сам ощутил, как говорил впоследствии, "насыщенность некой энергией".

Чумак рассказывал журналистам и писал в своих книгах, что лечить людей и "понимать мироустройство" его обучали голоса в голове, "работавшие дикторами посменно", а он конспектировал ими сказанное.

"Целитель" говорил, что сам не может объяснить ни природу своей силы, ни то, почему "выбор пал" именно на него.

Сеансы в полном молчании

В 1989 году Чумак начал регулярные "оздоровительные сеансы" на Центральном телевидении — сначала в программе "Это вы можете", затем получил собственное место в сетке вещания.

Чуть раньше советское государство не допустило бы ничего подобного, но к тому моменту можно было если не все, то многое. Некоторые политические комментаторы утверждали, что власть сознательно поощряла популяризацию всевозможных "чудес" и паранормальных явлений, чтобы отвлечь граждан от переживаемых страной трудностей.

В отличие от другого знаменитого "телевизионного целителя" того времени, Анатолия Кашпировского, магнетизировавшего зрителей словами ("Я даю вам установку на добро!"), Чумак проводил свои сеансы почти в полном молчании. После вступительного слова он делал руками пассы и беззвучно шевелил губами, "заряжая" с экрана воду, мази, кремы и свечи, якобы получавшие в результате целебные свойства.

"Заряжал" также собственные фотографии и советовал затем на протяжении 20 минут водить ими вдоль тела, задерживаясь на проблемных местах.

Множество людей собиралось перед телевизорами с трехлитровыми банками. Потоком шли благодарственные письма.

Критика

Работавшие с Чумаком телевизионщики были склонны считать, что он сам верил в то, что делал, и потому не являлся шарлатаном в классическом смысле слова.

Непримиримым оппонентом Чумака был покойный академик-физик Эдуард Кругляков, возглавлявший в 1998-2012 годах созданную по инициативе нобелевского лауреата Виталия Гинзбурга комиссию РАН по борьбе с лженаукой. Он указывал, что ни одного случая излечения от серьезной болезни благодаря "эффекту Чумака" не зафиксировано, и убеждал людей не запускать проблемы со здоровьем, понадеявшись на "заряженную воду".

"Такие методы означали отказ людей от нормальной медицины, что приносило им вред. Если народ верит, что можно вылечиться по телевизору, не выходя из дома — значит, у нас плохи дела с образованием", — заявил РИА Новости в связи с кончиной Аллана Чумака петербургский генетик, доктор биологических наук Никита Хромов-Борисов.

Некоторые эксперты, будучи уверены, что никаких особых способностей, необъяснимых позитивистской наукой и непонятных самим их носителям, быть не может, относились к деятельности Чумака более терпимо. По их мнению, на кого-то она могла оказывать психотерапевтический эффект плацебо.

Отношения с РПЦ

Чумак объявлял себя верующим человеком, но находился в сложных отношениях с духовенством.

"Мне говорили духовные отцы — возьми себе старца в наставники. А зачем он мне? По их логике, меня благословят — тогда я могу исцелять. А меня господь наградил даром! Я встречался с высшей иерархией церкви. Говорил: докажете, что мой дар от сатаны — приму любую схиму. Не докажете — сами снимете рясы и пойдете в мир добывать хлеб свой насущный", — говорил он в интервью украинскому изданию "Сегодня" в октябре 2010 года.

Без ТВ

В 1993 году по настоянию Минздрава сеансы Чумака на телевидении прекратились.

В 2000 году он баллотировался в Госдуму от Самарской области, набрал 3% голосов.

В 2008 году возглавлял жюри телевизионного шоу "Битва экстрасенсов".

Написал три книги, одна из которых называлась "Тем, кто верит в чудо".

В день своего 75-летия рассказывал журналистам, что живет в Подмосковье и продолжает "заряжать" для приходящих людей воду и мази, а также читает лекции о том, как изменить свою судьбу.

Чумак говорил, что не готовит экстрасенсов, а "делает из учеников нормальных людей".

На сайте Алана Чумака можно было купить его книги, "заряженные" фотографии по тысяче рублей, аудио- (полторы тысячи) и видеозаписи сеансов (пять тысяч). Видеоролики с программами Чумака набирали сотни тысяч просмотров на YouTube.