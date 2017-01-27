Чего ждать от визита Терезы Мэй в США?

27 января премьер-министр Великобритании Тереза Мэй посетит Вашингтон, где проведет встречу с новым президентом США Дональдом Трампом. Этот визит имеет особое значение для обеих стран.

В пятницу, 27 января, в Вашингтоне пройдет встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. В том, что первым зарубежным лидером, который проведет переговоры с новым хозяином Белого дома, станет именно представитель Соединенного Королевства, нет ничего удивительного: обе страны имеют давнюю историю сотрудничества и традиционно занимают схожие позиции в вопросах глобальной политики. По этой причине американо-британские отношения всегда считались особыми — характеристика, которой Лондон, как правило, придает большее значение, чем Вашингтон, особенно в последние годы.

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При других обстоятельствах визит британского премьера в США стал бы лишь заурядным дипломатическим событием. Однако если в роли американского лидера выступает Дональд Трамп, а его британская гостья — Тереза Мэй, то их встреча представляет для мировой общественности куда больший интерес.

Трамп не только открыто поддержал выход Великобритании из Евросоюза, но и назвал свою неожиданную победу в президентской гонке американской версией Brexit. В свою очередь на долю Мэй выпала нелегкая задача — осуществить выход Соединенного Королевства из ЕС. Таким образом, британский референдум и успех Трампа на выборах в США в известном смысле объединили лидеров обеих стран.

Общие интересы

"Я думаю, что оба лидера настолько сильно заинтересованы в положительном исходе этой встречи (даже если она не будет содержательной), что в любом случае создастся впечатление, что переговоры прошли успешно. И что обе стороны связывают особые отношения", — поясняет эксперт по внешней политике США, декан факультета международных отношений Американского университета в Вашингтоне Джеймс Гольдгейер.

Впрочем, вероятность того, что в ходе визита Мэй будут приняты конкретные решения, крайне низка: Трамп находится на своем посту всего несколько дней, и его администрация еще находится в процессе формирования. В то же время ожидается, что оба лидера заявят о своем намерении начать переговоры о заключении американо-британского соглашения о свободной торговле, что также в их общих интересах. В середине января Трамп заявил, что Великобритания не является "последней в очереди" на заключение торгового соглашения с США, как ранее обещал его предшественник Барак Обама.

"Если Терезе Мэй удастся добиться прогресса в вопросах двусторонних торговых отношений с США, то Brexit, без сомнения, не будет выглядеть таким болезненным", — полагает Дэн Рейтер, профессор политологии Университета Эмори в Атланте. Тем более что торговым партнером Соединенного Королевства должна стать не какая-то незначительная страна, а США. Впрочем, подобное соглашение может быть подписано только через несколько лет: до тех пор, пока Великобритания официально не вышла из состава ЕС, она не имеет права заключать подобные сделки.

Евросоюз Трампу безразличен

В то время как визит Мэй в Вашингтон, в первую очередь, будет использован для демонстрации достигнутых успехов внутренней аудитории обеих стран, эта встреча имеет не только символическое значение. "Скорее всего, США будут относиться к ЕС с безразличием, тем самым свернув со своего политического курса, которому они следовали с момента окончания Второй мировой войны", — прогнозирует Теодор Бромунд, ведущий научный сотрудник консервативного Heritage Foundation.

Принимая в Вашингтоне Терезу Мэй, которая намерена претворить в жизнь "жесткий" сценарий вывода Великобритании из ЕС, администрация Трампа четко сигнализирует о том, насколько значительную роль для нее играет Лондон и как в Белом доме относятся к Евросоюзу, который решительно выступал против Brexit.

Безразличие к ЕС уже само по себе свидетельствует о кардинальной смене курса Вашингтона: США традиционно выступали за сильную и единую Европу и более тесную европейскую интеграцию. Это всегда было одним из ключевых элементов американской внешней политики — вне зависимости от того, кто в тот или иной момент являлся хозяином Белого дома.

В то же время прием Мэй в Вашингтоне говорит и о более крупных переменах, отмечает профессор политологии Дэн Рейтер: "Укрепление связей между США и Великобританией происходит в контексте перетасовки карт в мировом масштабе".

По словам Рейтера, визит Мэй, в том числе, служит доказательством того, что Трамп выступает против глобализации и интеграции в том виде, в котором она осуществляется в ЕС, и симпатизирует политическим лидерам со схожим мировоззрением.

Вызов для Меркель

В свою очередь Джеймс Гольдгейер подчеркивает: если Трамп просто полагает, что ЕС не заслуживает поддержки США, то это одно дело. "Если же он этим не ограничится и начнет поддерживать евроскептиков в других странах, которые также выступают за выход своих государств из ЕС и способствуют росту национализма в Европе, то это будет иметь крайне негативные последствия как для США, так и для Европы", — полагает эксперт.

В то же время Теодор Бромунд уверен, что евроскептицизм Трампа в целом лишь отражает потерю веры американцев в то, что традиционная проевропейская политика США действительно приносит свои плоды. Многие считали, что даже ярый противник Brexit Барак Обама, в первую очередь, смотрит в сторону Азии, а не Европы, напоминает Бромунд. В то же время, констатирует он, позиции Обама и Трампа в отношении ЕС сильно расходятся как по своему тону, так и по содержанию.

На фоне антиевропейской позиции Трампа перед канцлером ФРГ Ангелой Меркель стоит непростая задача. "Важно, чтобы в ходе своей первой встречи с Трампом ей удалось объяснить ему, что представляет собой Европа, каковы ее цели и почему она имеет важное значение для Соединенных Штатов", — подвел итог Джеймс Гольдгейер.