30.07.2018, 07:25

Чего добивается Дональд Трамп нападками на прессу

 (12)
bbcrussian.com
EST
Donald Trump
Donald TrumpFoto: Olivier Matthys, AP

Когда в прошлом году президент США Дональд Трамп впервые назвал СМИ "врагом народа", это вызвало всеобщее возмущение. Сенатор-республиканец от Аризоны Джефф Флэйк назвал это заявление примером беспрецедентных и необоснованных нападок Белого дома на свободную прессу.

Когда Трамп произносил эту фразу во второй, третий и четвертый раз, все лишь пожимали плечами. В этом заключается уникальный талант нынешнего американского президента — он способен совершать действия или говорить вещи, которые раньше казались немыслимыми, и превращать их в норму.

Тем не менее, даже если фраза больше не мелькает в заголовках, журналисты ее все равно хорошо помнят. Когда несколько недель назад в офисе газеты в Мэриленде свистели пули, риски профессии — даже в сложившейся западной демократии, независимо от подстрекательства со стороны президента — становились еще более очевидными.

Издатель газеты New York Times Артур Грегг Сульцбергер на недавней встрече с Трампом призвал его прекратить нападки на журналистов, поскольку они могут привести к насилию в отношении работников СМИ.

Судя по всему, месседж донести не удалось. В своем утреннем воскресном твите Трамп недвусмысленно намекнул, что СМИ сами виноваты в том, что их называют врагами американского народа.

"Свобода прессы включает в себя ответственность за точную подачу новостей. 90% освещения деятельности моей администрации в СМИ — негативное, несмотря на чрезвычайно позитивные результаты, которых мы добились, поэтому неудивительно, что доверие к СМИ как никогда низкое", — написал Трамп.

Ирония заключается в том, что Трамп в твоем "Твиттере" сам же цитирует сообщения New York Times о деталях расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, основанные на информации анонимных источников газеты.

В пятницу Трамп ссылался на Мюллера, якобы внимательно изучающего его твиты в рамках расследования о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы — информация об этом изначально также появилась в New York Times.

Однако всякий раз, когда NYT пишет об администрации Трампа, основываясь на таких же источниках, он называет это фейковыми новостями. В этом и заключается вся суть.

Президент хочет видеть позитивное освещение собственной деятельности и критику действий противников. Фразы "фейковые новости", "враг народа" и прочий медиа-шум — лишь средство для достижения этой цели.

В спорте такая стратегия называется "работа с рефери". В политике смысл похожий, только вот ставки намного выше.

Трамп не просто хочет, чтобы "сигналы" рефери шли через него самого. Его цель — подвергнуть сомнению надежность рефери. И это работает — по крайней мере, среди самых лояльных сторонников президента.

В недавнем опросе CBS News 91% "преданных сторонников" президента сказал, что Трамп предоставляет им точную информацию. Лишь 11% респондентов заявили то же самое об основных средствах массовой информации, а 63% сказали, что доверяют исключительно друзьям и семье.

Война слов президента со СМИ способствовала созданию базы поддержки, которая по сути неуязвима для негативных новостей.

Вопрос заключается в том, достаточно ли этой базы, чтобы победить на предстоящих промежуточных выборах в конгресс и в конечном итоге привести Трампа к победе на выборах в 2020 году.

В конце концов, это неплохая отправная точка и причина, по которой президент может придерживаться своего нынешнего курса, невзирая на мнение того же издателя New York Times Сульцбергера.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ФОТО С МЕСТА ДТП | На шоссе Таллинн-Нарва BMW спровоцировал цепную аварию: один человек погиб, несколько пострадавших. Возбуждено уголовное дело

29.07.2018
Сегодня примерно в 18:05 в Центр тревоги поступило сообщение об аварии на 101 километре шоссе Таллинн-Нарва. Столкнулись четыре машины, в результате ДТП погиб один человек, пострадали шесть человек, среди которых — двое детей.
Подробнее



Лучшие и худшие паспорта на постсоветском пространстве: выгодно ли быть гражданином Эстонии?

30.07.2018
Лето — пора отпусков. DW сравнила паспорта граждан бывших республик СССР и выяснила, какие из них самые выгодные с точки зрения безвизового въезда в другие страны.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Мужчина не может выселить не платящих по счетам квартиросъемщиков

29.07.2018
Для многих сдача квартиры в аренду — дополнительный способ заработка. Ведь не простаивать же жилью, если пока что необходимости в нем нет. Казалось бы, при наличии договора все вопросы между владельцами квартиры и арендаторами должны решаться легко.
Подробнее

В Эстонии установлен новый температурный рекорд с 1905 года!

29.07.2018
Как сообщалось ранее, сегодня днем между 13 и 14 часами в Таллинне был побит температурный рекорд этого года. В Таллинне столбик термометра поднялся до 32,6 градусов. А примерно в 18:00 столбик термометра показывал 34,2 градуса!
Подробнее

-15% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JS/02
169,- €
143,65 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100065
109,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Full Black
360,- €
334,80 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
290,- €
269,70 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100015
159,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100001
159,- €

Читательница: стыдно за то, что у нас творится — пьяных стало больше

30.07.2018
"С приходом лета антиалкогольная политика, которую придумал уже ушедший с поста Осиновский, все больше и больше показывает свою несостоятельность", — пишет читательница "МК-Эстонии" Надежда.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Четыре причины посетить Ида-Вирумаа
По необъяснимой причине многие жители Эстонии считают Ида-Вирумаа далеким и чужим уездом. На самом деле этот сланцевый уезд – один из наиболее быстро развивающихся туристических регионов, который может удивить всех посетителей независимо от цели визита. Здесь столько же различных возможностей, сколько и ответов на вопрос о том, что привлекает сюда людей снова и снова. Так как лето благоволит, то самое время чуть ближе познакомиться с некоторыми наиболее яркими уголками Ида-Вирумаа. Ясно одно: в Ида-Вирумаа скучать не придется никому!
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


МНЕНИЕ: Как здешнюю ситуацию с гражданством видят в Германии: основы для оценок

29.07.2018
В марте я писал о том, что меня сильно беспокоит проблема эстонских ”серопаспортников” и русского меньшинства у меня на родине, в Эстонии, и о том, что я привлёк к этой ситуации внимание германских парламентариев. Ответ от федерального правительства Германии получен.
Подробнее


Громкое увольнение в РПЦ: Патриарх Кирилл снял со всех должностей церковного администратора Пархаева

29.07.2018
Патриарх Кирилл освободил гендиректора художественно-производственного предприятия "Софрино" Евгения Пархаева от должностей, занимаемых в организациях Русской церкви, сообщает в воскресенье официальный сайт Московского патриархата.
Подробнее